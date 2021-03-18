中、美互不相讓 阿拉斯加會晤破冰難

中、美阿拉斯加會晤成全球焦點！台灣時間18日深夜，美、中將迎來拜登當局後，2國外交級別最高的一次會談，北京目標是重論關係，定位成戰略對話，但美方堅稱不打算重置關係，這次會談是各自表述關注的議題，成為一次性的定調之旅，後續沒有中方所說的戰略會談，未來就是直接行動，外媒預期會議不會改變雙方關係。

定調立場的會晤

台灣時間18日深夜，中、美最高級別的外交官將在阿拉斯加進行會面，這也是拜登主政以來最高階級的兩國外交會晤。中方派出政治局委員楊潔篪與外長王毅，而美國則由國務卿布林肯和國家安全顧問蘇利文出面，這將是雙方外交官員睽違9個月的會談（之前是川普主政下的龐培歐出馬），本次會不會像上次一樣「聊聊空話沒進展」，深受全球焦點關心。

據《英國廣播公司》報導，阿拉斯加會晤前要先分析兩國對這次會面的定義，北京當局稱之高層戰略會談，甚至有中國媒體表態是雙方重論關係，不過，這個聲明被美方否認，布林肯表態雙方暫時沒有會晤後的接觸計畫，說明阿拉斯加會晤屬於「一次性會談」，打算藉此替兩國關係定調，此後接觸應該不會再「純聊天」，而是直接（實際）行動。

中美關係難重建

外媒也統整兩邊說法，認為這次會晤應該是各自闡述關注的議題，以便雙方弄清楚在特定議題下的立場，這對美、中糟糕的當前關係來說很有必要，兩國在經濟貿易、人權、外交關係上都存有不小的分歧，所以外媒看衰本次會晤，認為雙方關係不會重置。

也有部分媒體認為，美國的對中態度已在日前結束的四方會議上表露無遺。據《美國大使網》整理，上週美國與日、印、澳進行四方對話，會談上包含幾個當前影響較大的議題，諸如日本控訴中國在南海、東海軍事行動、北韓核武、緬甸政變與鎮壓，以及政體（民主與專制），皆有共識認為，在與政體相關的議題上無法與中對話。意即在敏感議題上，包含日本等國家聯盟都在意著美國立場，美國也展現傾向聯盟的態度。

美視中國為競爭者？

而《CS觀察者報》也補充，美國在四方會議的表態代表會以競爭的態度面對中國，無論是在氣候變遷、區域軍事、緬甸議題，甚至是疫苗外交上。拜登的外交方針也會隨著美國每個動作越來越明確，目前看起來也是以外交聯盟對中競爭姿態，只是不同於川普「高調抗中」的表現方式而已。

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