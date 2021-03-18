美韓完成軍費分攤協定草簽！南韓分攤額漲13.9%

「亞裔美國人的命也是命！」美國喬治亞州的亞特蘭大近郊，16日下午爆發重大連續槍擊案，1名21歲的白人槍手連續襲擊了3家「亞洲按摩店」，並在3小時的逃竄攻擊中，先後開火射死8人。由於遇襲地點都是主打東方SPA的按摩店，8名罹難者中又有6名死者是「亞裔女性」（其中4死是韓裔），因此全案也引發了美國亞裔社群的憤慨，並大規模串聯起「反亞裔歧視仇恨」的聲援抗議。但該名槍手隨後被警方活逮後，卻於偵訊中否認針對亞裔，反而主張自己長期苦於「性成癮症」，因此才會在無法控制的身心失控後，決心「殲滅一切『性慾誘惑』」 ——但這超現實的口供自白，反而卻引爆更多的爭辯，究竟這算不算是「亞裔仇恨恐怖攻擊」？亦捲出了亞裔美國人認同複雜的焦慮處境。

2021-03-18 12:44