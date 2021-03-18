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美韓完成軍費分攤協定草簽！南韓分攤額漲13.9%
美韓雙邊2+2會談於今天上午在南韓首爾外交部舉行，會談結束後，在美國國務卿布林肯、國防部長奧斯丁、南韓外交部長鄭義溶、國防部長徐旭的見證下，雙方簽署《駐韓美軍防衛費分攤特別協定》（SMA）初步協議，南韓負擔軍費比去年調漲約13.9%，該份協議還需要經過國會批准、總統簽署，預計兩個月後正式通過。
韓聯社報導，美韓在南韓時間18日上午11時（台灣時間18日上午10時）於南韓外交部17樓大廳進行初步協議簽署儀式，美方派出駐韓美軍代理大使拉普森（Rob Rapson）、南韓則派出韓美防衛費用分攤協商大使鄭恩甫（Jeong Eun-bo，音譯）在協定上簽字，兩人完成簽名後，將這份初步協議書舉起並展示給台下媒體拍照。
南韓外交部表示，「此次協定草簽，展現了兩國政府欲強化韓美同盟的強烈意志」。
美韓本月7日就軍費分攤達成協議，南韓今年的軍費分攤費用達到1.18兆韓元，與去年相比調漲13.9%，2022年至2025年則根據每年南韓編列國防預算的增額來進行調漲。
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