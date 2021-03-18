人權理事會上交鋒 北京批美「種族滅絕罪惡歷史」

(德國之聲中文網) 中國周三抨擊了美國的人權記錄，中國稱美國處理新冠肺炎失敗使得 「數十萬人喪生」，還批評美國的種族歧視丶警察暴力和 「種族滅絕的罪惡歷史」。

中國常駐聯合國日內瓦代表團公使蔣端在人權理事會對美國進行人權審議時發表了批評意見，這是這個聯合國最高人權機構裡，所有國家面臨定期審查的一部分。

根據美聯社，這些評論證明了中國外交官越來越直言不諱，也證明了世界上最大的兩個經濟強國之間競爭越來越激烈。美國曾多次批評中國在香港抗議者權利和新疆維吾爾人被拘留等人權問題記錄。

在這個簡短而尖銳的聲明中，蔣端批評美國在海外的武裝干涉造成了 「大量平民死亡」，並指責美軍在其他國家「濫殺無辜丶實施酷刑」。

「美國不但不對過去種族滅絕的罪惡歷史進行道歉和賠償，反而顛倒黑白，出於政治目的對別國進行惡意誣蔑。」他說：「美國未能采取有力措施防控疫情，導致數十萬人失去寶貴生命。」蔣端說，在審查期間，美國沒有接受中國在人權審議當中提出的大部分建議。

不過，美國負責民主丶人權和勞工事務的代理助理國務卿彼得森（Lisa Peterson）說，美國 「非常自豪」在其他國家提出的347件建議當中，他們接受了五分之四以上丶關於美國如何能改善其權利紀錄的建議。

她概述了美國對其中一些建議的支持，並指出美國在移民和本地原住民的權利丶氣候變遷和改善美國人在疫情期間獲得健保等問題上的努力。

彼得森說，對於拜登政府的目標和政策來說，沒有任何問題比「直截了當丶誠實而有力地解決系統性的種族主義丶以及我們國家遺留下來的歧視問題 」更重要。

「我們離完美還有很遠的一段距離，但我們將繼續努力實現我們的最高理想和原則。」她在蔣端和其他外交官發言前不久說。

美國前總統特朗普（Donald Trump）政府在這個位於日內瓦的理事會缺席了兩年半，一直到美國拜登政府才恢復了美國的參與。華盛頓現正在這個47個成員的理事會中尋求一個2022年開始丶任期3年的席位。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在一份聲明中說，審查的完成表明美國「致力於公開丶透明和自我審慎思考，並以自信丶尊重和謙遜的態度回歸領導地位」。

李玟儀/鄒宗翰（美聯社等）

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】