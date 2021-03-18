北京判斷「東升西落」？ 媒體曝美中會談硬碰硬

(德國之聲中文網) 《華爾街日報》18日報導，據知情人士透露，中國政府計劃在阿拉斯加的會晤中向美國施壓，要求其扭轉川普任內出台的許多針對中國的政策。這次的會晤是拜登上台後，美中高級官員的首次面對面會晤。

消息人士向華爾街日報透露，中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪楊潔篪和外交部長王毅計劃敦促美國國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 和國家安全顧問沙利文 (Jake Sullivan) 放棄川普政府對中國公司和個人實施的制裁和限制。

中國的立場反映了北京的信心。過去北京主要利用高級別會議對美國的倡議作出反應。歐巴馬時期的國務院官員拉塞爾 (Daniel Russel) 向華爾街日報表示：「中國覺得自己風頭正勁，東方正在崛起，西方正在衰落。」

《華爾街日報》分析，北京此次會議的廣泛議程表明，中國領導層對黨國體制的信心不斷增強。中國經濟撐過了與川普發動的貿易戰，並在其控制住新冠疫情後強力反彈。中國官員說，習近平是近幾十年來最有影響力的中國領導人，在中國公眾中享有廣泛的支持。不過，北京仍渴望擺脫與美國關係中的動蕩，這種動蕩對這個世界第二大經濟體的商業和投資者信心造成了損害。

另一方面，拜登政府高級官員向《華爾街日報》表示，美方認為自己處於強勢地位，因為他們已經通過了1.9萬億美元的新冠振興方案，並開始與盟友就中國和其他經濟問題進行合作。

這位官員說，這次會議的象徵意義很重要。他指出，過去中國曾試圖利用美國代表之間的意見分歧來取得優勢。這位官員說，讓布林肯和沙利文先生參加會議將表明，「中國過去玩的那些分裂我們，或者試圖分裂我們的遊戲，在這次會議中根本行不通。」

《華爾街日報》寫道，到目前為止，拜登政府仍繼續執行川普任內的一些政策，包括在16日擴大對中國官員的制裁，強調這些官員破壞了香港的自主權。17日，美國商務部向多家中國公司送達了傳票，這是美國針對可能威脅國家安全的中國公司，做出新一波的壓迫。

中國的願望清單

根據報道，中國希望撤銷的措施包括：限制美國向中國企業的銷售，如其電信公司華為和芯片制造商中芯國際；對共產黨員丶中國學生和國家媒體記者的簽證限制；以及關閉中國駐休斯敦領事館的決定。北京也采取了類似的報復措施，對美國企業和個人進行了類似的處罰。知情人士表示，如果這些限制被取消或放松，中國將考慮取消自己的反制措施。

楊潔篪和王毅還計劃提出一個新的交流模式，在兩個大國之間建立經常性的年度會議，以解決經濟丶貿易丶安全和其他領域的分歧。以往所謂的戰略對話形式是在小布什政府時期建立的，並一直延續到歐巴馬時期，布林肯先生和沙利文先生在歐巴馬執政時期都是高級外交政策官員。

然而，川普上任後廢除了這一機制，因為他的顧問說，中國利用這一機制將美國人捆綁在無止境的討論中。拜登政府至今沒有表現出是否有意願重新建立會談。

此外，報導稱，中國官員還計劃提議雙方重新建立定期的高級別會議，並安排中國領導人習近平和拜登先生在4月22日全球氣候變遷會議期間舉行一次虛擬峰會。目前雙方都表示願意共同應對全球變暖和其他與氣候相關的問題，不過美國警惕中國會試圖利用氣候問題讓美國在其他領域做出妥協。

白宮則拒絕對這種會議的前景發表評論。

消息人士還向《華爾街日報》透露，中國計劃提議兩國建立一個「疫苗護照」，以驗證免疫證明。中國官員希望這可以幫助促進兩國之間的旅行。中國也希望藉此幫助他們的國產疫苗得到美國認可。

《華爾街日報》也預測，川普政府對中國商品征收的關稅預計不會在中方的議程上佔據重要地位，盡管外交部長王毅今年2月在一次演講中，呼籲美國取消與貿易相關的懲罰措施。

兩個大國談得攏嗎?

美國政府向《華爾街日報》表示，自去年美國總統大選以來，兩國領導人已經談過一次，這次會議持續了兩個小時。中國官員重申，在涉及香港和台灣的主權問題上沒有妥協的餘地。

匿名的美國官員官員表示，這次會議是美國向中國表明反對其特定行動的一種方式，比如中國在香港限制自由丶在南中國海進行海軍擴張丶對美國盟友施加經濟壓力丶侵犯知識產權和網路安全入侵等。美國還計劃就兩國在氣候變化和全球健康等問題上的合作方式與中國政府交換意見。

拜登政府的一位高級官員淡化了中美雙方將透過阿拉斯加會議達成任何協議的預期。這名官員向華爾街日報表示，阿拉斯加會晤極可能是一次性會議，並不意味者雙方「特定對話機制的恢復或對話進程的開始」。

報道稱，中國預計在這次會晤中做出的主張與美國的立場十分不同，這也代表雙方的認知差距有多大，且修復關係對雙方來說有多困難。

前歐巴馬官員丶現為智庫亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副所長的拉塞爾先生說，北京也可能不會期待任何具體結果。相反，中國「將試圖更了解美國如何看待雙邊關係的發展趨勢，以及可能出現的情況」。

中國自去年底開始接觸拜登的助手，不過中國外交部告訴《華爾街日報》，阿拉斯加會議的建議來自華盛頓。中國外交部說：「美方提議舉行這次高級別戰略對話，我們認為是有意義的。我們希望雙方能就共同關心的問題進行坦誠對話。」

拜登政府高級官員則說，這次會議將幫助雙方更好地了解對方。他說：「這次會晤是為了溝通我們打算採取措施的領域，也是為了了解中方的立場。」

楊威廉/鄒宗翰 (華爾街日報)

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