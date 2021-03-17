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美韓外長防長會晤強調同盟應對北韓 啟動雙邊對話

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）正在出訪南韓，當地時間17日會見南韓外交部長鄭義溶；美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）透過新聞稿表示，雙方會討論美韓同盟，也確認美日韓三方合作，對於保持自由開放印太地區的重要性。

普萊斯表示，美國政府正在進行檢視對北韓的政策，也是雙方討論話題。

普萊斯說，美韓同盟是印太與世界和平、安全、繁榮的關鍵；北韓核武與彈道飛彈是其同盟的優先要務，雙方重申共同致力解決這些議題的承諾。

普萊斯表示，雙方承諾在有關朝鮮半島上所有議題密切協調，應對新冠肺炎、迫使緬甸軍方恢復民選政府，以及對抗氣候變遷。

根據國務院發布的新聞資料顯示，美韓均同意擴大雙邊協調、區域及全球參與，美韓將建立雙邊政策對話，參與層級為（美國國務院）副助理國務卿（等同司長級，南韓對口單位為北美局），討論雙邊關係中的戰略問題。此外，美韓18日將簽署國防負擔分擔協議，以強化聯盟和聯合防衛，阻止侵略，促進和平、安全與繁榮。

美國國防部表示，國防部長奧斯丁（Lloyd J. Austin）17日在首爾會見南韓國防部長徐旭，雙方均承諾優先考慮戰備與保持穩健防務，以確保同盟準備好「今晚就能迎戰」（fight tonight）；美韓將持續合作強化防務關係，今年秋天將舉行「安全協商會議」。

布林肯與奧斯丁15日起雙雙出訪印太地區，這是兩人首度以國務卿和國防部長身分出國實體訪問，並安排與日韓外交部長、國防部長的2+2會談；在結束南韓訪問後，奧斯丁將前往印度，布林肯將返回美國，和美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）一道，美東時間18日在阿拉斯加州安克拉治市與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與外交部長王毅會晤。

國防部 南韓 國務院

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