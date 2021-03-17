俄羅斯著名囚徒 納瓦爾尼的獄中生活：體罰、施壓加羞辱

（德國之聲中文網）新剃的板寸頭，眼神無光，一臉倦怠。周一（3月15日），俄羅斯目前最著名囚犯納瓦爾尼（Alexej Nawalny）在社交媒體上發布了自己在懲罰營生活的首張照片及相關消息。

他在臉書和Instagram上寫道："我從未想到過，在距莫斯科一百公裡的地方會有一個真正的集中營。"

懲罰營內監獄

這名44歲的反對派政治家幾天前被轉移到距莫斯科以東約兩小時車程的省城波克羅夫（Pokrow）的IK-2懲罰營，將在那裡被囚二年半。

上月初，莫斯科一法院對納瓦爾尼作出改判，將此前因涉嫌經濟犯罪而被判的緩刑改為監禁，罪名是涉嫌違反報告規定。所謂違反報告規定指的是納瓦爾尼在俄羅斯遭戰爭毒劑攻擊後在德國接受治療及護理。

在應該是經由其律師傳出的幾行文字中，納瓦爾尼以典型的諷刺方式將所處的懲罰營稱為 "友好的集中營"：在那裡不允許打罵，一切都受到嚴格管理，他還沒見到 "哪怕是一絲暴力"。不過當看到囚犯們站在原地"不敢隨意移動頭部"時，他更願意相信那裡 "最近才有人被木錘打得半死"的傳聞。

由於被執法部門定義為具"逃跑風險"，納瓦爾尼受到特別密切的監控。他透露，整個晚上，他每隔一小時就會因某看守拍錄像並高聲喊出時間而致醒。納瓦爾尼從 "特控A區"向自己的支持者們發出問候的。據俄媒體報道，此地實際上是一監獄，設於IK-2懲罰營內，關押條件更嚴酷。

隔離與警告作為心理施壓手段

因條件惡劣，俄羅斯懲罰營聲名狼藉數十年。懲罰營內有非正式區分，一部分為 "紅色" ，一部分為"黑色"。在"紅色"懲罰營，管理部門決定一切，並在其他囚徒的協助下實施嚴酷規則。在 "黑色"懲罰營，囚徒權益多一些，享有一定自由。36歲的科托夫（Konstantin Kotow ）告訴德國之聲，納瓦爾尼在博克羅夫服刑的那個懲罰營當屬"紅色"。這位反對派人士曾在那裡服過刑。2019年，他因被控在莫斯科違反集會規定獲刑一年半，最近剛出獄。

科托夫說，他本人沒有經歷過肢體暴力，但親聞、親見到其他囚犯被毆打。他指出，"特別常見的是對腳後跟的打擊。你躺在地上，脫掉鞋子，腿伸直，然後，有人用凳腿等物砸你的腳。這很傷人。"

科托夫不認為，納瓦爾尼會遭受類似暴力，但作為反對派政治家，更有可能經受心理壓力，比如單獨監禁。被拘押期間，科托夫本人有過這一經歷。他說，他很少有內部或外部接觸，幾乎沒有與其他囚犯交談的機會。科托夫說，他曾被警告６次，其中一次的原因是，另一名囚犯給了他手套："我是2019年11月被帶進來的，當時已是冬天，很冷，本應在懲罰營得到手套。卻被告知沒現貨。在懲罰營，你要在露天呆很長時間，比如早晚點名各一個小時。在這期間，你必須把手背在身後，不得放在口袋裡。我感到很冷，這時，有一囚徒把他的手套給了我。末了，我們兩人都受到警告。" 據俄羅斯媒體報道，IK-2懲罰營的其他囚徒也有類似遭遇。

科托夫告知，被拘留期間受警告的其它原因可以是：未向懲罰營工作人員致意；或者，沒扣好衣服扣子。而相關警告可能導致單獨監禁，從而減少了的得到提前釋放的可能。此外，囚徒最終還可能會被關進特別強調運動的隔離間。科托夫指出，"其意義不是隔離患病者，也不是為讓新到囚徒便於適應懲罰營的生活，而是要讓犯人痛苦。"比如，當事人被迫 "每天鍛煉十次"，而不管是哪個工作人員問及，次次都得匯報。

納瓦爾尼得給獄卒縫內褲？

作為新來者，納瓦爾尼目前還在隔離期內，尚不清楚在懲罰營等待他的會是什麼樣的工作。

俄羅斯調查平台 "內幕" （The Insider）3月初報道說，據悉，過去幾年，IK-2懲罰營囚徒曾為俄羅斯聯邦懲教署員工縫制男性內衣內褲。

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