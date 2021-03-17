美情報官員：普亭授權干預美大選 中國未有行動

（德國之聲中文網）美國國家情報總監辦公室本周二（3月16日）發布評估報告稱，俄羅斯總統普亭曾批准開展具有影響力的行動，旨在詆毀拜登的候選人資格和民主黨，支持特朗普，破壞公眾對選舉進程的信心，並加劇美國的社會政治分歧。

報告認為，俄羅斯方面這樣做的原因是認為拜登當選不符合克裡姆林宮的利益。其行動的核心是依靠和俄羅斯情報部門有關的代理人，利用媒體、美國官員及與特朗普關系密切的人散布有影響力的言論，推動針對拜登的“誤導性或未經證實”的指控。

報告還為特朗普的一些高級助手放大拜登與烏克蘭關系的說法增加了一些證據。情報顯示，烏克蘭議員安德烈·德卡奇（Andriy Derkach）等俄羅斯支持的人拉攏美國政治人物，對拜登及其兒子亨特進行抹黑。與俄羅斯情報部門有關聯的康斯坦丁·基利姆尼克（Konstantin Kilimnik）被發現與德卡奇會面，並將材料交給特朗普的助手，以推動對拜登的正式調查。

與2016年大選類似，俄羅斯網絡水軍也在社交媒體上散布針對拜登的詆毀性報道，並試圖激化種族問題。

德黑蘭的行動較以往更具攻擊性

美國情報機構還發現了其他影響選民的企圖，其中包括伊朗進行“多管齊下的秘密活動”以削弱特朗普支持率。此外，黎巴嫩真主黨、古巴和委內瑞拉等也試圖影響美國大選，但規模要小得多。

情報部門認為，伊朗的秘密活動可能得到最高宗教領袖哈梅內伊的批准。其中一次 "目標明確的行動 "涉及以極右翼團體 "驕傲男孩 "的名義向民主黨支持者發郵件，對他們發出威脅。美情報部門還稱，與過去歷屆美國大選相比，伊朗此次著眼於在美國制造分裂的行動更具攻擊性，並且持續到大選結束後，原因可能是德黑蘭相信這將削弱特朗普再次當選的機會。

中國沒有尋求干預大選

美情報部門還發現，北京 "考慮過但沒有部署 "施加影響力的行動，最終沒有尋求從任何一方面干預選舉。報告作者認為，中國沒有看到兩位候選人有足夠的差異，因此認為沒有必要去冒被發現的風險。

投票過程本身沒有受到干預

盡管有外國試圖左右選民和破壞選舉的行為，但美國情報部門發現，"沒有跡象表明任何外國行為者試圖通過任何技術方面的行動，包括選民登記、投票、選票統計或報告結果，來干預2020年美國大選。"

前總統特朗普在大選後數個月內多次聲稱有操縱大選和舞弊行為。

樂然/葉宣（美聯社、路透社等）

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