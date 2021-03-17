中美高層會晤前夕 美國制裁中港24名高官

(德國之聲中文網)美國方面日前宣布，對24名中國內地以及香港的官員進行制裁，起因則是北京方面持續打壓香港的政治自由。華盛頓的這一舉措為3月18日美中兩國高官的阿拉斯加會晤蒙上了一層陰影。

國務卿布林肯(Antony Blinken)3月17日在一份聲明中說，美方的此輪制裁反映出了對香港自治遭到侵蝕的憂慮。就在一星期前，中國全國人大通過決議，對香港的選舉制度進行改革，親北京的選舉委員會將獲得更大的立法會候選人提名權，直選議席的比例也遭到稀釋。此次改革還落實了"愛國者治港"政策，只允許親北京的人士參選。

根據美國的制裁令，任何境外金融機構都不得與制裁名單上的24人有業務往來，否則也會成為制裁對象。24人包括中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長王晨，港區人大常委會委員譚耀宗等與香港國安法起草有密切關系的人士。香港國安委、香港警方多名高官也在被制裁之列。

去年8月，特朗普政府曾宣布制裁包括林鄭月娥在內的10余名中港官員。去年12月，特朗普政府再就涉港問題宣布制裁14名中國高官。

目前，白宮方面對3月18日的美中高官會晤似乎並不抱有很高的期待。一名美國政府圈內高階匿名人士對美聯社透露，此次由美國國務卿布林肯、國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)與中共中央政治局委員楊潔篪、中國外長王毅舉行的會晤，很可能不會發表聯合聲明或其他重要文件。

文山/王凡/(美聯社)

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