泰國宮鬥續集！貴妃「眼神藏刀」瞪王后 網：要逼宮了嗎

一度淪為廢妃的泰國王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）從去年9月風光回歸後，就成為人們目光焦點。她不僅公開和泰王穿情侶裝慶生，出席公開活動還和王妃「平起平坐」，整個過程宛如「泰版甄嬛傳」。如今，又有宮鬥續集，有媒體捕捉到詩妮娜在王后的後方，狠狠瞪了一眼，再度引發網路討論。

泰王瓦吉拉隆功16日出席素攀武里少年法院的落成典禮，再度帶著王妃素提達和貴妃詩妮娜一同亮相，但看似和平的場合其實暗潮洶湧，有媒體捕捉到一個有趣畫面，畫面中的詩妮娜走在王后的身後時，斜眼瞪了對方一眼，雖然臉色沒有不滿，但眼神充滿「殺氣」。

照片曝光後，引發網路熱議，許多網友紛紛扮演詩妮娜，以她的口吻留言寫道，「總有一天，我會站上正宮娘娘的大位」、「站在那裡的人，為什麼不是我！！」、「我看著妳，但妳不知道」。有些網友則笑說「詩妮娜要逼退正宮了嗎」。

據了解，自從詩妮娜復寵後，聲勢似乎更勝從前，經常與泰王、王后「三人行」，長期研究泰國王室消息的英國記者馬歇爾日前還在推特上傳三人「並排而坐」的照片。奇怪的是，3人似乎刻意做出層次感，泰王與王后座位稍前，貴妃座位稍後，馬歇爾稱這個場面「令人尷尬」。