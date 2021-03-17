快訊

【太陽花揭祕／上】王金平還原「半分忠」事件前 國民黨連環錯誤讓學運爆發

「她」曾是滿懷抱負的檢察官，為何最後選擇離職出走？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／施壓美國力抗制裁 伊朗展示新基地「飛彈城」

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
伊朗官方媒體15日公布革命衛隊新基地「飛彈城」影像，可見疑似是電戰裝備陳列在戶外等候檢閱。歐新社
伊朗官方媒體15日公布革命衛隊新基地「飛彈城」影像，可見疑似是電戰裝備陳列在戶外等候檢閱。歐新社

伊朗官方媒體15日公布革命衛隊新基地「飛彈城」的影像，號稱該處部署巡弋飛彈、彈道飛彈和「電戰」裝備。

伊朗官媒沒有揭露「飛彈城」確切位置，但可見到飛彈裝進發射箱內，整整齊齊地存放在四周圍都是水泥的軍火庫走廊，電戰裝備則陳列在戶外，前方還放著人物肖像。報導稱，這些「電戰裝備」包含雷達、監視、模擬與干擾系統。

伊朗革命衛隊司令薩拉米（Hossein Salami）少將說，「我們今天看到的，只是革命衛隊海軍龐大又廣泛飛彈能力的一小部分」。海軍部隊指揮官則說，該基地的裝備能偵測敵方訊號。

伊朗時常炫耀武裝部隊的先進科技，也擁有中東最大的飛彈計畫之一。革命衛隊2020年就聲稱，已沿著波斯灣海岸建造數座地下「飛彈城」。儘管相關報導向未經過獨立核實，15日的影像似乎證明他們所言不虛，也讓外界更加質疑歐美如何重啟核子談判。

美國與伊朗均表明有意重返核子協定，也都要求對方先妥協且互不相讓，像德黑蘭要求華府想談就解除制裁，華府則把德黑蘭取消違反協定當成解除制裁的前提。

Verisk Maplecroft中東與北非首席分析師索爾特韋特（Torbjorn Soltvedt）告訴CNBC，伊朗飛彈能力越來越強，無疑將成為拜登政府探詢美國重返伊核協議可行性的一個複雜因素，更會變成一個兩難處境，「將伊朗彈道飛彈計畫等議題納進來，將導致敲定一個新核子協議變得更加困難，但放著不管則會損害美國和關鍵區域安全盟友的關係」。

伊朗官方媒體15日公布革命衛隊新基地「飛彈城」影像，可見飛彈裝進發射箱內，整整齊齊地存放在四周圍都是水泥的軍火庫走廊。歐新社
伊朗官方媒體15日公布革命衛隊新基地「飛彈城」影像，可見飛彈裝進發射箱內，整整齊齊地存放在四周圍都是水泥的軍火庫走廊。歐新社

彈道飛彈 伊朗 德黑蘭

延伸閱讀

以色列截斷財路 1年炸12艘航向伊朗油輪

中國不甩美制裁狂買伊朗原油 陸港口壅塞、油槽滿載

國際原能總署：伊朗開始以新離心機濃縮鈾

MLB／2安力道有如飛彈 「法官」賈吉：史丹頓回來了

相關新聞

泰國宮鬥續集！貴妃「眼神藏刀」瞪王后 網：要逼宮了嗎

一度淪為廢妃的泰國王妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）從去年9月風光回歸後，就成為人們目光焦點。她不僅公開和泰王穿情侶裝慶生，出席公開活動還和王妃「平起平坐」，整個過程宛如「泰版甄嬛傳」...

影／施壓美國力抗制裁 伊朗展示新基地「飛彈城」

伊朗官方媒體15日公布革命衛隊新基地「飛彈城」的影像，號稱該處部署巡弋飛彈、彈道飛彈和「電戰」裝備。

求一個不侵犯女性的政治：首爾市長補選中「朴元淳被害者現身」

前首爾市長朴元淳涉性騷擾秘書案，南韓國家人權委員會在今年1月25日正式認定屬實。而事件發生近8個月後，這位前職秘書今天親自現身記者會，說明這段時間如何面對與處理性騷擾案，並現場回答記者提問。

美中阿拉斯加會談在即！澳前總理唱衰：難有重大突破

澳洲前總理陸克文17日向CNBC表示，美中高官18日在阿拉斯加舉行的會議不太可能取得重大突破，「它更像是一場關於對話的對...

私下通話內容被爆料 查理、威廉感覺遭哈利背叛

英國哈利王子在與妻子梅根接受美國名嘴歐普拉專訪後，上周末首度與父兄查理和威廉通話，還被爆料說通話內容沒甚麼建設性。白金漢...

美防長奧斯丁：北韓與中國威脅 使美韓同盟空前重要

韓聯社報導，美國國防部長奧斯丁17日重申美國將加強與南韓合作的承諾，並稱鑑於北韓與中國大陸構成「前所未見的挑戰」，美韓聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。