影／施壓美國力抗制裁 伊朗展示新基地「飛彈城」

伊朗官方媒體15日公布革命衛隊新基地「飛彈城」的影像，號稱該處部署巡弋飛彈、彈道飛彈和「電戰」裝備。

伊朗官媒沒有揭露「飛彈城」確切位置，但可見到飛彈裝進發射箱內，整整齊齊地存放在四周圍都是水泥的軍火庫走廊，電戰裝備則陳列在戶外，前方還放著人物肖像。報導稱，這些「電戰裝備」包含雷達、監視、模擬與干擾系統。

伊朗革命衛隊司令薩拉米（Hossein Salami）少將說，「我們今天看到的，只是革命衛隊海軍龐大又廣泛飛彈能力的一小部分」。海軍部隊指揮官則說，該基地的裝備能偵測敵方訊號。

伊朗時常炫耀武裝部隊的先進科技，也擁有中東最大的飛彈計畫之一。革命衛隊2020年就聲稱，已沿著波斯灣海岸建造數座地下「飛彈城」。儘管相關報導向未經過獨立核實，15日的影像似乎證明他們所言不虛，也讓外界更加質疑歐美如何重啟核子談判。

美國與伊朗均表明有意重返核子協定，也都要求對方先妥協且互不相讓，像德黑蘭要求華府想談就解除制裁，華府則把德黑蘭取消違反協定當成解除制裁的前提。