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美防長奧斯丁：北韓與中國威脅 使美韓同盟空前重要

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天抵達南韓首爾。 法新社
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天抵達南韓首爾。 法新社

韓聯社報導，美國國防部長奧斯丁17日重申美國將加強與南韓合作的承諾，並稱鑑於北韓與中國大陸構成「前所未見的挑戰」，美韓聯盟「空前重要」。自今年1月上任以來，奧斯丁首次出訪亞洲。

奧斯丁在會晤南韓國防部長徐旭時表示，美韓聯盟是東北亞和平、安全與繁榮的「關鍵」。「70年來，我們對美韓同盟的承諾一直堅定不移，現在依舊堅不可摧。」

奧斯丁在17日稍早抵達首爾以南的平澤烏山空軍基地，展開為期三天的亞洲行。

【中央社/首爾17日綜合外電報導】

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天抵達南韓首爾，預計將與南韓官員舉行會談，雙方將加強合作，以抵抗日漸強勢的中國及擁核的北韓。

法新社報導，南韓是布林肯與奧斯汀兩人就職後首次海外出訪的第二站，和第一站日本一樣，是美國主要的安全盟邦。

美國總統拜登（Joe Biden）政府致力於跟主要亞洲夥伴國家結盟，以因應崛起的中國。

布林肯離開東京前，提到北京當局在東海、南海以及針對台灣的舉動，並指控中國在國內採取更具壓迫性的行徑，在國外則更有侵略性。

布林肯說：「中國不能期待肆意妄為而不受懲罰，共同明確表達這點，對我們來說很重要。」

北韓領導人金正恩的胞妹金與正昨天批評南韓與美國展開軍事演習，也警告拜登政府不要採取敵意行為，還說如果美國想在未來4年睡得安穩，最好「不要挑起讓自己無法入眠的事端」。

奧斯汀和布林肯將於明天會晤南韓總統文在寅。文在寅是促成2018年時任美國總統川普（Donald Trump）和北韓領導人金正恩歷史性會談的推手。

美國國防部長奧斯丁在17日稍早抵達平澤烏山空軍基地。路透
美國國防部長奧斯丁在17日稍早抵達平澤烏山空軍基地。路透

國防部 南韓 空軍

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