英外交轉向印太 強生謹慎看待中國

英國首相強生（Boris Johnson) 16日公布了英國脫歐後的外交與國防政策的重大轉變，表示英國未來十年將優先與亞洲國家進行外交接觸。同日，英國政府也公開一份新的戰略文件，在其中提出「全球化英國」的願景，指出隨著全球地緣政治與經濟重心東移至中國丶印度與日本等國，英國也將把外交重心轉至印太地區。

雖然文件承認更加自信的中國將為英國帶來風險，並將中國描述為「英國經濟安全的最大國家威脅」，但強生表示，英國將繼續追求與北京建立「積極的貿易和投資關系」。

他在對英國下議院的演說中提到：「毫無疑問地，中國將給我們這樣的開放社會帶來巨大挑戰，但我們也將在符合英國價值觀與利益之處與中國合作，包含建立更強大與積極的經濟關系，並在應對氣候變遷的部分展開合作。」

根據英國天空新聞台報導，強生在演說中強調，他贊成對中國采取更「平衡」的策略，警告英國應避免對中國采取「冷戰思維」，並說英國可能會尋求與印度等亞洲大國接觸，制定應對北京的聯合戰略。然而，英國政府的戰略文件也讓一些保守黨議員對英國的對華方針表示擔憂。

英國下議會情報和安全委員會的保守黨主席路易斯（Julian Lewis）引用了這份文件對中國的描述，認為中國是「在應對流行病防御丶生物多樣性和氣候變化等全球挑戰方面越來越重要的合作伙伴」。

他質問強生：「這難道不是表明，英國前首相卡梅倫時代天真的對中政策仍存在英國政府一些部門嗎？」強生稱，那些要求英國對中國進行新的冷戰，或者要求英國將經濟與中國完全隔絕的人錯了。他說：「英國要取得平衡。我們需要與中國有一個清醒的關系。」

強生還強調在新的政策中，將允許部長們以保護國家安全為由，阻止企業進行特定的收購。他表示，英國將采取「強硬措施」來回應中國在新疆的行為。此前，美國政府已將中國政府迫害新疆維吾爾人的行為形容成種族滅絕。

強生補充道：「從強迫勞動中獲利的公司將不被允許在英國運作。」保守黨的前外交大臣亨特 (Jeremy Hunt) 則敦促強生先生繼續審查英國對中國的態度。他說：「鑑於香港和新疆發生的可怕事件，我對英國僅將中國定義為系統性的挑戰仍稍嫌不足。」

英國反對黨領袖斯塔默 (Keir Starmer) 也說，英國對中國的政策仍然像過去十年一樣不一致，批評強生政府無視中國侵犯人權的情況，邀請中國投資英國的電信網絡等基礎設施。他質疑，為什麼強生沒有提及英國削減國際援助支出的決定及其武器出口政策。

英國全面改革國防政策

此外，英國的新外交政策也包含向東南亞國家聯盟申請夥伴地位，強生下個月也將出訪印度，成為英國脫歐後的首次重大出訪。英國海軍也將於2021年將一艘航母派至印太地區進行作戰部署。

英國脫歐前的政策審查也包含全面改革英國國防政策，其中英國預計會把可支配的核彈頭數量增加到260枚，此舉將推翻長達10年的將核彈頭庫存減少至180枚的計劃。英國政府公布的外交文件形容全球安全環境不斷惡化，並稱對英國來說，「最低限度的丶可信的丶獨立的核威懾力量」仍然是保證英國安全必需的工具。

當被問及提升英國核能力的必要性時，英國外交大臣拉布 (Dominic Raab) 對英國廣播公司表示，該舉動是「對抗敵對國家最嚴重威脅的終極保險」。強生表示，英國將不會改變一些長期政策，包含英國將繼續「堅定不移地致力於」北約和維護歐洲的和平與安全，而美國仍將是英國最重要的盟友。

英國政府還表示，將把氣候變化和保護生物多樣性作為未來十年的國際首要任務。新的優先事項是對英國的安全丶國防丶國際發展和外交政策進行為期一年審查後所提出的結果。

楊威廉/鄒宗翰 (美聯社、天空新聞)

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