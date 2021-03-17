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中國駐德使館遭縱火 嫌犯被立案檢控

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 柏林州檢察院一名發言人對德國之聲透露了這一消息。他介紹說，嫌疑人是一名42歲男性中國公民，被控3月10日清晨向中國駐德大使館圍欄內投擲多枚燃燒瓶，其作案動機則是"抗議中國的少數民族政策"。德國之聲追問"究竟是抗議中國的新疆民族政策還是西藏民族政策"，這名發言人回答說"應該都包括"。

柏林警方在3月10日首先披露了中國大使館遭遇縱火的消息。根據警方的新聞通稿，嫌疑人當天清晨6點不到時，向中國使館圍欄內投擲燃燒瓶。

使館工作人員很快就用滅火器撲滅了建築外牆前的火焰，建築本身並未被波及。幾名保安隨後在一個街區外(谷歌地圖顯示約百余米)制服了嫌疑人，並且將其移交給旋即趕來的巡警。柏林州刑警局此後接管了該案，後來又移交檢察機關繼續偵查。

中國駐德國使館在3月11日也發布消息，指出此次襲擊未造成任何人員傷亡、嫌疑人被當場抓獲。"我館正就此同德國有關部門保持密切溝通，要求德方立即展開全面調查，並采取切實措施確保中國駐德使領館館舍、人員和在德中國公民安全。"

柏林州檢察院發言人還表示，依檢方申請，嫌疑人已經在3月11日被正式批捕、予以刑事偵查羈押，檢控罪名則是"企圖縱火"。發言人強調，由於案件還在偵查中，因此暫時無法披露更多信息。

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本文章由德國之聲授權提供】

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