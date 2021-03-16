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英媒：白金漢宮僱律師事務所 調查梅根涉欺凌員工事件
英國媒體3月14日報道，他們獲悉英國白金漢宮（Buckingham Palace）已僱用一間外部律師事務所來調查有關哈里王子（Prince Harry）妻子梅根（Meghan，Duchess of Sussex）涉欺凌王室員工的指控。
《泰晤士報》的報道稱，王室職員決定把調查交給獨立的外部人員來做，而不是在王室內部處理，報道形容這是「空前未有」（unprecedented）。
美國有線新聞網絡（CNN）引述白金漢宮發言人3月15日回應稱，正推進有關調查涉事指控的承諾，但不會公開評論。
《泰晤士報》（The Times）在3月較早時引述匿名王室助理報道，梅根曾被投訴欺凌員工，白金漢宮之後回應稱，將展開調查，並在較早前發聲明表示會邀請當時涉事的員工參與調查，包括已離職的人。
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文章授權轉載自《香港01》
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