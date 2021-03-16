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陸：美日交流不應針對第三方或損害第三方利益

聯合報 / 特派記者呂佳蓉／北京即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。（陸外交部官網）
大陸外交部發言人趙立堅。（陸外交部官網）

美國國務卿布林肯到訪日本，與日外相茂木敏充、防衛大臣岸信夫舉行會談。大陸外交部發言人趙立堅今日（16日）表示，美日交流合作應有助於增進地區國家間的相互理解與信任，有利於地區國家間團結合作以及亞太地區和平與穩定，不應針對第三方或損害第三方的利益。

 

趙立堅在今日的例行記者會上回應媒體詢問，布林肯在和日本外相會見時提到，中國大陸與緬甸是和西方國家有著不同價值觀的國家，趙立堅回稱，民主是全人類的共同價值，實現民主沒有固定模式，也不存在標準答案。

 

趙立堅稱，真正的民主必須紮根本國土壤、服務本國人民。中國大陸實行社會主義民主政治，堅持中國共產黨領導、人民當家作主、依法治國三者有機統一，「是一種全過程、最廣泛的民主」。

 

趙立堅並稱，這體現了人民的意志、符合中國的國情，「得到人民的擁護，為人類政治文明進步作出了獨特和重要貢獻。事實已經充分證明，關於民主世界上沒有統一的標準和版本。」

趙立堅 日本

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