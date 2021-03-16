冷漠回應抵制北京冬奧訴求 國際奧會遭批假中立

美國共和黨參議員羅姆尼 (Mitt Romney) 15日在《紐約時報》發表評論，表示抵制北京冬奧正確的做法是從外交與經濟層面去懲罰中國政府，但不該禁止運動員參賽，因為這對運動員來說是不公平的懲罰。

他寫道：「禁止美國運動員去中國參賽很容易，但這是錯誤的作法。我們的運動員為這次奧運訓練了一輩子，並准備在2022年創造生涯的巔峰。要求數百名美國運動員去承擔我們反對中國的結果是不公平的。」

羅姆尼認為，可以嘗試呼籲美國觀眾不去中國觀看比賽，讓中國無法從美國人民的酒店丶餐飲與門票花費中獲取巨額收入。此外，他還建議以往習慣招待大批客戶和員工去欣賞奧運的美國公司應該讓這些人到美國自己的酒店與場館消費。

國際奧委會：這是一個非常復雜的世界

負責推動「向2022北京冬奧說不」運動的人權代表3月12日舉辦了一場線上記者會，批評國際奧會至今都未履行他們承諾與人權代表分享的訊息與文件。

代表與會的香港運動人士許穎婷表示，她在與國際奧會代表的會議中，談到有超過一萬名香港人在短短一年間遭逮捕，以及中國如何違反其國際人權義務，但國際奧會當時僅以「這是一個非常復雜的世界」來回應她提出的訴求。

她在記者會上說：「當我再次問到國際奧會如何合理化一場在實行種族滅絕的國家舉辦的運動競賽時，他們再次以相同的理由來回應我。在會議結束後，我們非常失望地離開，因為國際奧會的官員僅稍微檢視了歷史中的事實，並忽視我們的訴求。」

同樣參與了該場會議的還有世界維吾爾大會的發言人茱莫泰（Zumretay Arkin) 。她表示，當人權代表去年與國際奧會官員見面時，他們要求國際奧會傾聽他們的聲音，但國際奧會官員的回應讓人權代表認為國際奧會完全無視他們的經歷和痛苦，而在涉及中國議題時，國際奧會總能輕易拿出「政治中立」作為擋箭牌。

她說：「國際奧會官員不斷告訴我們，國際奧委會的使命是創造一個更美好的世界，一個沒有種族丶宗教丶性別和性取向歧視的世界。但是對我們來說，一個更美好的世界意味著一個自由和民主的世界，在這個世界裡，沒有集中營，沒有強迫勞動，沒有文化和宗教壓迫，沒有任意逮捕。一個更美好的世界是一個沒有種族滅絕的世界。」

2008北京奧運的經驗教訓

旅美的中國人權律師滕彪在記者會上提到，國際奧會曾多次表示，2008的北京奧運使中國變的更開放，但他稱中國事實上不僅在奧運期間侵犯人權，他本人除了被禁止教學與旅游外，還被中國國保綁架與施以酷刑。

他說：「2015年北京獲得2022年冬奧會主辦權後，中國的人權狀況急劇惡化。北京沒有履行承諾，他們也不想履行承諾。北京一直在做的是相反的事情。北京批准了二十多個國際人權條約，但他們根本沒有尊重這些條約。」

西藏協會的主任蒙哥馬利（Gloria Montgomery）分享了更多人權代表與國際奧會官員的會議細節，批評國際奧會的回應顯示他們完全沒意識到2008年在北京舉辦夏季奧運會的錯誤。

她說：「國際奧會只與我們談到2008年北京奧運後，他們所遺留下來的正向成果，包含他們所謂的『奧運藍天』。然而，中國依舊是全球主要的二氧化碳排放國，且在2019年，一名西藏的運動人士也因提出環境問題遭中國政府判刑7年。」

蒙哥馬利表示，國際奧會在會議過程中，除了出言反駁外，還多次強調國際奧會不是聯合國，並稱中國政府以向他們保證會保障人權。

她批評道：「國際奧會官員在會議中曾提到，目前沒有跡象能證明北京不會在2022年兌現他們於2015年得到主辦冬奧權利時所許下的承諾。當我們問到國際奧會是否保有相關證據時，國際奧會試圖延遲相關討論，並承諾之後會與我們分享相關資訊。但會議結束至今5個月，我們仍未收到任何資訊。」

事實上，美國奧委會10日已表示他們不支持抵制北京冬奧，因為他們認為此舉會傷害到正在為奧運進行訓練的運動員。不過西藏協會的蒙哥馬利在回覆德國之聲提問時表示，「向2022北京冬奧說不」的團隊之前在呼籲全球抵制北京冬奧時，其實有建議采取多階段的方式去執行抵制。

她說：「我們不斷呼籲國際奧會將2022冬奧轉移至別處舉辦，我們也呼籲奧運的贊助商與消費者抵制2022北京冬奧，這與呼籲國際社會不要讓奧運進行是非常不同的。我們都熱愛體育，也認同應該讓比賽能進行。」

世界維吾爾大會的發言人茱莫泰則告訴德國之聲，當人權代表針對抵制北京冬奧與德國國家奧委會會晤時，德國奧委會表示他們會考慮透過舉行說明會，讓德國運動員了解目前正在中國發生侵犯人權的事件。

她說：「我們近期有想要與運動員接觸，讓他們聽到我們的擔憂，但我們也絕不想逼迫任何人去做會危及他們安危的事。但我認為運動員若能聽取我們的意見，他們能夠想辦法去盡應盡的義務。」

國際奧委會強調政治中立

在距離2022北京冬奧開幕剩不到一年之際，國際社會中呼籲抵制北京冬奧的聲浪也越來越強。上周，國際奧會主席巴赫 (Thomas Bach) 在第137屆國際奧委會大會閉幕時，呼籲各國不要抵制北京冬奧，並稱此舉是在「懲罰」運動員。

巴赫重申國際奧會的政治中立性，並稱各國政府有權決定是否要履行義務。巴赫還說，國際奧會非常認真的看待中國的人權狀況，並強調在國際奧會與主辦城市簽署的合約中，會包含人權與勞工權益等細節。

他說：「我們正與主辦方的委員會密切合作，我們也在密切關注中國的情勢，包含供應鏈丶勞工權益丶媒體自由與其他議題。國際奧會不是『超級政府』，所以我們無法解決連聯合國安理會丶七大工業國組織與20大工業國組織都無法處理的議題。這些是政治的職責。」然而，他的回應引來人權運動人士與部分外國政治人物的不滿。

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