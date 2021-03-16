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兇！金與正批美韓聯合軍演 警告拜登政府「別惹麻煩」

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兇！金與正批美韓聯合軍演 警告拜登政府「別惹麻煩」

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
北韓領導人金正恩的胞妹金與正怒批美韓軍演，警告美政府不要惹麻煩。法新社
北韓領導人金正恩的胞妹金與正怒批美韓軍演，警告美政府不要惹麻煩。法新社

美國和南韓正在進行春季軍事演習，對此，北韓領導人金正恩胞妹金與正發布聲明警告美國新政府，若想要和平，就不要惹麻煩。

北韓官媒刊出金與正聲明的時機，正值美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）17日將訪問南韓，並與南韓外長和防長進行首次會談。

金與正發聲明說，「我們藉此機會警告努力在我們島上製造煙硝味的美國新政府，如果他們想在未來4年安然入睡的話，最好不要在第一步中惹麻煩」。

金與正還說，北韓將考慮退出南北韓於2018年9月在平壤簽署、旨在減緩邊界緊張局勢的兩韓軍事協議，並審查是否解散與南韓合作的數個組織。

金正恩和前美國總統川普曾進行過三次備受矚目的高峰會，以及多次書信往來，但北韓斷然停止與美國會談，並表示除非美國停止敵對政策，否則不再進一步接觸。

英國倫敦國王學院（King's College）國際關係副教授帕爾多（Ramon Pacheco Pardo）表示，金與正選擇在這個時機點發表言論，主要用意似乎是在確保當布林肯和奧斯汀抵達南韓時，北韓（議題）將是他們議程的第一順位。

南韓與美國上周展開聯合軍事演習，但受到疫情影響，以及正致力於推動與北韓的接觸，因此這次軍演侷限在電腦模擬。

美國白宮、國務院和南韓政府都尚未對此作出回應。拜登政府持續在審查北韓政策，希望在未來幾周內完成。

北韓 南韓 金與正 拜登

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