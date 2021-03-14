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防伊斯蘭極端主義 斯里蘭卡禁戴面罩

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
斯里蘭卡以防止極端宗教主義為理由，打算禁止伊斯蘭教面罩，甚至要關掉千所該教創辦的學校。(photo from Wikimedia)
斯里蘭卡以防止極端宗教主義為理由，打算禁止伊斯蘭教面罩，甚至要關掉千所該教創辦的學校。(photo from Wikimedia)

各國湧現伊斯蘭教面罩禁令？繼上週瑞士公投後，南亞島國斯里蘭卡也以防止極端宗教主義為由，提案禁止穿戴Burqa（伊斯蘭教面罩），公安部長維拉賽克里漁14日提到除了待通過的面罩禁令外，更表示要關掉逾千所伊斯蘭教學校，如此針對宗教的行為遭人權團體批評，但斯里蘭卡政權承諾要打擊極端主義，同時伊斯蘭教在該國呈現少數，這些提案恐怕都將通過。

斯里蘭卡提面罩禁令

上週瑞士才因為公投禁止人民在公眾場合戴面罩，被批評是針對伊斯蘭信仰，而根據《英國廣播公司》報導，很快又有國家跟進，斯里蘭卡公安部長維拉賽克里14日表示，已簽署禁止佩戴面罩（Burqa）的內閣命令，只待議會批准通過就能生效，與瑞士提案黨派說法相同，都是以禁止極端宗教主義為理由。

事實上，斯里蘭卡多達7成人民都是信仰佛教，前年復活節發生震驚全球的連環恐攻案，8起由自殺炸彈客引爆的恐攻被極端伊斯蘭教組織承認，爆發地點選在其他宗教的教堂不免引人往宗教方面聯想，當時導致至少3百死，讓當局推動宵禁與面罩禁令，為的就是徹查參與人員，避免後續出現暴動。

要關閉伊斯蘭學校

如今斯里蘭卡再次準備實施禁令，也沒有避談宗教爭論，甚至更為直接，維拉賽克里表示，還打算關閉過千所的伊斯蘭教學校，《半島電視台》引述，他說：「沒有人能隨性開學校，不受限制，想教孩子什麼就教什麼。」言論直接針對伊斯蘭教的理念。

即便遭到人權團體抨擊，《SBS》也報導，斯里蘭卡通過上述提案機率不低，雖然立法之初就備受指責，但仍基於《防止恐怖主義法》（PTA）所提出的，而執政當局態度也強勢，總統拉賈帕克薩19年勝選就喊過要嚴厲打擊極端宗教主義，故替PTA法保駕護航，對於在該國屬於少數的伊斯蘭教來說，難以對抗這些禁令。

宗教、民族衝突充斥

這類的宗教衝突在斯里蘭卡已是長年難解的議題，該國宗教、民族分佈，境內75%的僧伽羅人有75%都是佛教徒，雖然一直以佛教（Theravada Buddhism）為大宗，但信奉佛教的僧伽羅人擔憂其他宗教團體與民族會威脅到佛教優先，對其他民族、宗教團體進行壓迫。

隨著族群數次之的泰米爾人在東北部佔據主導地位，部分激進的僧伽羅人組團攻擊泰米爾人，讓後者也組成極端武裝團體泰米爾之虎反擊，爭鬥直至現在都不算完結。整體而言，斯里蘭卡內的民族與宗教衝突不斷，各自都有極端份子，而非只有伊斯蘭教徒的恐怖主義。

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伊斯蘭 斯里蘭卡 佛教 瑞士 公投

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