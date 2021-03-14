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還利比亞清淨 聯合國籲駐軍撤離

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
聯合國呼籲外國部隊撤離利比亞。（Photo from網路截圖）
聯合國呼籲外國部隊撤離利比亞。（Photo from網路截圖）

聯合國呼籲外國部隊應儘速離開利比亞，以免影響好不容易穩定的政局。聯合國安理會近日發表聲明，由於利比亞新政權已經成立獲得國際認可，今年12月也將舉行正式大選，因此呼籲各國駐紮在利比亞的外國部隊儘速撤離，以免動搖好不容易穩定下來的政局，以及接下來得選舉。

籲各國駐軍撤離

半島電視島報導，聯合國安理會表示，在利比亞獨裁者格達費倒台10年後，已經重新成立穩定政府，也計畫在12月正式舉辦大選，因此呼籲各國駐紮在利比亞的部隊「儘速撤出」，還利比亞一個安穩的環境，尊重利比亞新的政權發展。

根據統計，直到2020年年底，仍有2萬名外國部隊和雇傭軍留在利比亞，目前也還沒有撤軍的跡象。自從2011年，在北約協助下，強人格達費倒台，身為石油大國的利比亞就陷入撕裂衝突，軍事專家也表示，儘管安理會一再呼籲成員國遵守武器禁運，但在利比亞還是不斷被違反。

2015年以來，利比亞主要的割據力量包含：由聯合國公認的的黎波里民族引導的和解政府，以及東部的另一支政府，該政府與叛軍軍事指揮官哈夫塔爾結盟。2019年，哈夫塔爾和他率領的「利比亞國民君」在埃及，並在阿聯酋和俄羅斯的支持下，試圖攻佔的黎波里。

美、俄代理人戰爭

今年1月，美國已先行呼籲俄羅斯、土耳其和阿聯酋應立即停止對利比亞的軍事干預，但當時俄羅斯否認有駐軍，但隨即被聯合國專家打臉，說俄羅斯的私營安全公司瓦格納集團向哈夫塔爾提供了800到1200名雇傭軍，這些雇傭軍大部分來自敘利亞、蘇丹和查德。

France 24報導，目前聯合國先遣隊正在利比亞監視停火和撤軍。安理會強調，希望在聯合國主持下，讓利比亞能夠逐步脫離戰火，並保證先遣部隊在完成監視任務後會立即撤出。

另外，安理會也表示，要給予利比亞充分的空間準備12月的總統和議會選舉，包括確保女性參政，也呼籲各國優先執行去年10月的停火協定，還給利比亞人民清淨。

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