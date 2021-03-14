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疫苗外交威力大 捷克在聖城設使館
「耶路撒冷是聖城，不是專屬於以色列的首都！」巴勒斯坦與阿拉伯聯盟近日指控，捷克在耶路撒冷設立外交使館的行為已違反國際法。不過這項決定是捷克在接受以色列運送的5000劑莫德納疫苗後做的決定，足見「疫苗外交」的威力。因為在耶路撒冷設立使館，等於承認以色列在當地的主權，也讓阿拉伯人不滿。
設使館引阿拉伯人怒
根據《半島電視台》報導，阿拉伯聯盟與巴勒斯坦政府13日譴責捷克在耶路撒冷設立大使館分部違反國際法，巴勒斯坦外交部表示，這是對巴勒斯坦人權的攻擊，也會對當地和平造成損害。阿拉伯聯盟秘書長阿布‧蓋特也說，耶路撒冷的國際法地位會因為國家承認受到影響。
這也讓捷克官方隨即出面安撫，捷克外交部聲稱在耶路撒冷設立的並非大使館，而設立外交辦公室的目的，只是為了增加與以色列的交流、保障捷克公民在當地的權益，外交部也澄清，這些舉動不會妨礙捷克與巴勒斯坦深化政經合作的意願。
外交疫苗奏效
耶路撒冷的歸屬是長久以來中東衝突的傷疤，巴勒斯坦堅持東耶路撒冷是該國首都，但以色列於1967年將其強行侵占，目前世界各國大多將大使館設在特拉維夫，目前只有美國與瓜地馬拉在耶路撒冷設有大使館，美國就是在去年川普總統在任時設立。
不過由於以色列境內民眾幾乎都快施打完疫苗，因此以色列也開始利用疫苗與他國進行外交。近年來以色列也逐漸與周遭阿拉伯國家打好關係，在川普總統時期先與阿拉伯國家建立正常邦交，2月時還與科索沃建交（歐洲國家，但以穆斯林信仰居多），科索沃也希望藉此增加該國的國際法正當性。
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