快訊

NHK：日本長野縣乘鞍岳雪崩 許多人正在滑雪

有運動卻不長肌肉，問題出在哪？專家曝3大原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫苗外交威力大 捷克在聖城設使館

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
以色列利用疫苗外交，爭取捷克在耶路撒冷設立使館，引發阿拉伯不滿。（Photo by Dan on Flickr under CC 2.0）
以色列利用疫苗外交，爭取捷克在耶路撒冷設立使館，引發阿拉伯不滿。（Photo by Dan on Flickr under CC 2.0）

耶路撒冷是聖城，不是專屬於以色列的首都！」巴勒斯坦與阿拉伯聯盟近日指控，捷克在耶路撒冷設立外交使館的行為已違反國際法。不過這項決定是捷克在接受以色列運送的5000劑莫德納疫苗後做的決定，足見「疫苗外交」的威力。因為在耶路撒冷設立使館，等於承認以色列在當地的主權，也讓阿拉伯人不滿。

設使館引阿拉伯人怒

根據《半島電視台》報導，阿拉伯聯盟與巴勒斯坦政府13日譴責捷克在耶路撒冷設立大使館分部違反國際法，巴勒斯坦外交部表示，這是對巴勒斯坦人權的攻擊，也會對當地和平造成損害。阿拉伯聯盟秘書長阿布‧蓋特也說，耶路撒冷的國際法地位會因為國家承認受到影響。

這也讓捷克官方隨即出面安撫，捷克外交部聲稱在耶路撒冷設立的並非大使館，而設立外交辦公室的目的，只是為了增加與以色列的交流、保障捷克公民在當地的權益，外交部也澄清，這些舉動不會妨礙捷克與巴勒斯坦深化政經合作的意願。

外交疫苗奏效

耶路撒冷的歸屬是長久以來中東衝突的傷疤，巴勒斯坦堅持東耶路撒冷是該國首都，但以色列於1967年將其強行侵占，目前世界各國大多將大使館設在特拉維夫，目前只有美國與瓜地馬拉在耶路撒冷設有大使館，美國就是在去年川普總統在任時設立。

不過由於以色列境內民眾幾乎都快施打完疫苗，因此以色列也開始利用疫苗與他國進行外交。近年來以色列也逐漸與周遭阿拉伯國家打好關係，在川普總統時期先與阿拉伯國家建立正常邦交，2月時還與科索沃建交（歐洲國家，但以穆斯林信仰居多），科索沃也希望藉此增加該國的國際法正當性。

【更多精采內容，詳見

耶路撒冷 以色列 捷克 莫德納疫苗

延伸閱讀

「台灣人很奇怪」 黃偉哲：沒疫苗罵太慢有又不敢打

3挪威人接種AZ疫苗後 出現血栓等不尋常症狀

四方對話 明年10億劑疫苗助東協

疫苗下周可望開打 不排除總統帶頭

相關新聞

日美澳印聯法抗中 擬4月上旬舉行5國海上軍演

日媒報導，日本、美國、澳洲、印度有意聯合法國，協調4月上旬在印度外海首度舉行5國海上聯合軍演，共同牽制中國在印度太平洋地...

NHK：日本長野縣乘鞍岳雪崩 許多人正在滑雪

日本NHK報導，長野縣松本市的乘鞍岳發生雪崩，有多人受困，警察和消防部門正在了解狀況。

疫苗外交威力大 捷克在聖城設使館

「耶路撒冷是聖城，不是專屬於以色列的首都！」巴勒斯坦與阿拉伯聯盟近日指控，捷克在耶路撒冷設立外交使館的行為已違反國際法。不過這項決定是捷克在接受以色列運送的5000劑莫德納疫苗後做的決定，足見「疫苗外交」的威力。因為在耶路撒冷設立使館，等於承認以色列在當地的主權，也讓阿拉伯人不滿。

美國安顧問：美中會談 關稅非重點

美國與中國外交高層官員十八日將會晤，白宮國家安全顧問蘇利文十二日表示，關稅和美中第一階段貿易協議非本次會談主題，美國現階...

美中高層18日會晤 台港問題備受關注

美中外交高層官員18日將會晤，白宮國家安全顧問蘇利文12日表示，關稅和美中第一階段貿易協議非本次會談主題，美國現階段的工...

中國外交部駐港公署：接種中國疫苗赴華簽證程序簡化

該公署在周四（3月13日）發表的一份聲明中說，簡化程序從3月15日開始生效，但是僅適用於已經接種中國生產的新冠肺炎疫苗，並持疫苗接種證明材...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。