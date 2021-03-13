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中國外交部駐港公署：接種中國疫苗赴華簽證程序簡化

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疫苗示意圖／美聯社
疫苗示意圖／美聯社

該公署在周四（3月13日）發表的一份聲明中說，簡化程序從3月15日開始生效，但是僅適用於已經接種中國生產的新冠肺炎疫苗，並持疫苗接種證明材料的簽證申請人。這些申請人在遞交申請時不再需要提供核酸檢測陰性證明和《過去14天旅行軌跡和健康申報表》。

聲明說，「為有序恢復中外人員往來」，該公署做出了這一舉措。它沒有說明為什麼沒有將簡化程序擴大到接受其他新冠疫苗的申請者。

聲明說，已接種非中國疫苗的外國旅客將繼續被要求出示核酸檢測陰性證明和健康及旅行申報表。

目前尚不清楚該簡化程序是否適用於申請香港以外地區簽證的外國人。

中國一直在進行疫苗外交，以提高其在亞洲和世界各地的影響力。其中包括在今年的東京奧運會和2022年北京奧運會上向參賽者提供中國制造的疫苗。

不過，中國發展疫苗外交的努力並不順利，承諾在非洲銷售疫苗卻鮮有人問津，而歐洲政界人士也警告說，在歐盟藥品監管機構批准之前，不要使用中國生產的疫苗。

張平/任琛 （路透社）

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新冠疫苗 北京

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