德防長：和盟友一道在印太宣示存在

（德國之聲中文網）德國國防部長安妮格雷特·克蘭普-卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）3月11日在推特上寫道：“我們困擾地聽到來自中國的軍事威懾腔調，甚至是‘備戰’呼籲。我認為，我們應該在可能的地方與中國合作，在必要的地方予以反對。”

月9日，中國國家主席習近平在出席人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時表示，“全軍要統籌好建設和備戰關系，做好隨時應對各種復雜困難局面的准備，堅決維護國家主權、安全、發展利益，為全面建設社會主義現代化國家提供堅強支撐。“ 近日，中國政府對外還公布了2021年國防支出預算較去年增長6.8%​，達13795.44億元人民幣的消息。西方專家認為，北京接下來首先將繼續加大對台灣的壓力。此外，中國還將繼續通過一帶一路等項目在非洲和歐洲擴大影響力。

德國“巴伐利亞”號護衛艦將穿越南中國海

在2019年7月就任國防部長後不久，克蘭普-卡倫鮑爾就表示，德國在印太地區的伙伴，尤其是澳大利亞、日本和韓國，還有印度，都越來越多地感覺受到中國權力主張的擠壓。據德國編輯部網絡報道，克蘭普-卡倫鮑爾在接受該媒體采訪時指出，”隨著全球互聯互通，全球責任也隨著而來。印太地區是當今世界戰略意義最重要的地區。有關自由、和平和繁榮的重要決定在這裡做出。德國也直接受此影響。”這位德國防長還表示，德國希望發出明確的團結信號，和德國的盟友一道宣示在該地區的存在。”

德國外交部去年9月推出印太指導方針。今年3月初，德國國防部宣布，“巴伐利亞”號護衛艦（Frigate Bayern）今夏將從威廉港起航前往遠東，返航途中將穿越南中國海。這將是2002年以來首艘德國軍艦穿越南中國海。

德國科學與政治基金會安全政策專家馬庫斯·凱姆（Markus Kaim）向德國編輯部網絡表示，德國防長的這一決定是向中國發出的政治信號，也是聯盟團結的象征，尤其向美國新總統展示團結。美國第七艦隊3月10日宣布，一艘驅逐艦當日例行穿越台灣海峽，此舉旨在“顯示美國致力於自由和開放的印太”。這已是拜登就任後美國第七艦隊艦只第三次穿越台海的行動。

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