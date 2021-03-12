官員「意外腐敗」可免受罰？ 俄國爭議中展開修法

俄羅斯聯邦議會下院「國家杜馬」日前一讀通過兩項修法草案，讓官員、法官、民代與國營企業雇員「意外」觸犯反腐敗法律時，還有機會補救與免受懲罰。

俄語網媒「梅杜莎」（Meduza）11日報導，第一項修法草案指出，政府官員沒有遵守反腐敗法的限制、禁令或要求時，只要行為是「情況超出他們控制的結果」，就能免於承擔責任，但必須是天災、火警、傳染病、罷工、軍事行動與反恐法案等，超出涉案公務員所能控制的「異常且不可避免情況」，且事前無法預期、避免或克服。

不過，草案同時也規定，涉案公務員必須提出有說服力的證據，還要在「前述情況影響」結束的一個月內改正錯誤，繼續遵守反腐敗法設下的重重限制。

第二項草案擴大國營企業雇員因「意外腐敗」而受罰的豁免範圍，像是在報稅截止期限後才提交所得稅申報書等情況。政府將設立一個特別委員會，裁定官員違法狀況是否適用修改後的新法。

據指兩項修法草案並不是收賄等刑事犯罪的保護傘，而是確保因特定「非常狀況」而違法的官員不會就此被開除。但泰晤士報引述批評人士說法指出，這些草案會讓官員腐敗行為實際上合法化。

反對政治人物古德柯夫（Gennady Gudkov）抨擊，普亭政權的信條與主要目標就是不法斂財，「這就是為什麼他們想出這些五花八門的管道，讓他們自己不用為偷錢負上全部的法律責任。」