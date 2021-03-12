日本政府發表菅義偉4月中上旬訪美 拜登首會面外國領袖

日本官房長官加藤勝信上午在例行記者會上正式發表，日本首相菅義偉預定在4月中上旬訪美，並與美國總統拜登舉行美日峰會。若順利成行，可望成為拜登政權上台後，第一位訪美、與拜登面對面會談的外國領袖。

綜合日媒報導，這將是拜登與菅義偉首次會面，同時也是拜登上台後，第一個見面的外國領袖。雙方預料將針對新冠肺炎防疫、氣候變遷問題，以及對中關係等各種領域交換意見。

加藤上午在例行記者會宣布菅義偉訪美規畫。加藤表示，雙方將確認美日同盟的進一步強化，以及為實現自由開放的印度太平洋進行緊密合作。

基於防疫，日本政府代表團將盡可能限縮人數，規模約80至90人之譜，成員在出發前將完成新冠肺炎疫苗兩次接種。

本周一美國媒體率先披露拜登政府擬邀請菅義偉4月中訪美，當時日本政府回應，希望盡可能早日實現訪美計畫。日媒指出，拜登政權考量中國在印度太平洋區域不論經濟、軍事影像力都不斷在增強，美方希望藉此對國內外展示對美日同盟的重視。此前，拜登政權將防疫視為最優先，對於訪問其他國家或邀請他國元首訪美，態度謹慎。

拜登政府外交出擊，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯丁預定下周出訪日、韓，與外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫舉行外交和防務的安保會議（2+2），並將會見菅義偉。美國國務卿布林肯與白宮國家安全顧問蘇利文回程，18日將在阿拉斯加州安克拉治，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與中國大陸外交部長王毅進行2+2對談。