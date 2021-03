媒體：中國正尋求聯合國支持以抵抗單邊制裁

據路透社周四(3月12日)看到的一封信,中國丶俄羅斯丶北韓丶伊朗和其他國家正在尋求支持成立一個聯盟,通過對抗國家威脅使用武力和施行單方面制裁來捍衛聯合國憲章。

美國總統拜登(Biden)重新促進美國多邊參與以及與盟友合作之時,全球有16個國家和巴勒斯坦創建這樣一個小組來與美國抗衡。因為中國一直在聯合國擴大其全球影響力,挑戰美國的傳統領導地位,所以拜登還承諾將在聯合國與中國交鋒。

路透社看到的這份名為「捍衛聯合國憲章之友小組(Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations)」的文件,內容稱多邊主義 「目前正受到前所未有的攻擊,而這又威脅到全球和平與安全」。

不過,一位不願透露姓名的歐洲高級外交官回應:「這些所謂的朋友是違反憲章最多的人。也許他們應該從尊重自己國家的人權和基本自由開始。」

該集團的其他創始成員有阿爾及利亞丶安哥拉丶白俄羅斯丶玻利維亞丶柬埔寨丶古巴丶厄立特裡亞丶老撾丶尼加拉瓜丶聖文森特和格林納丁斯丶敘利亞和委內瑞拉。

該文件指,「世界上越來越多國家訴諸單邊主義,其特點是孤立主義和武斷行動,包括實施單邊脅迫措施或退出具有裡程碑意義的協議和多邊機構,以及試圖破壞應對共同和全球挑戰的關鍵努力。"

在特朗普的領導下,華盛頓宣布計劃他們退出世界衛生組織(WHO)的計劃,也退出聯合國人權理事會(U.N. Human Rights Council)丶聯合國文化機構教科文組織(UNESCO)丶全球氣候變化協議和伊朗核協議。

然而,拜登取消了退出世界衛生組織的計劃,並讓美國重返氣候協議,還重新與位於日內瓦的人權理事會接觸,美國正在尋求重新加入國際核協議。

李玟儀/楊威廉(路透社)

【 本文章由德國之聲授權提供】