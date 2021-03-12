美譴陸攻擊香港民主 議員要布林肯見楊潔篪時當面表態

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）11日表示，美國譴責中國大陸持續攻擊香港的民主制度，大陸全國人大剛剛通過的修法是對香港自治、自由與民主過程的直接攻擊。

聯邦眾議院外交委員會首席議員麥考爾（Michael McCaul）要求國務卿布林肯（Antony Blinken）與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日參加美中外長高層會議時提及此事，提醒中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與中國大陸外交部長王毅，美國不會袖手旁觀。

普萊斯表示，限制政治參與、減少民主代表和扼殺政治辯論，只為了違抗港民的明確意志，讓他們不得在自己政府內有發聲機會。

麥考爾透過聲明表示，當中國共產黨只讓忠於黨的愛國份子能行使權力來「完善」香港治理，實際上這幾乎全面抹除了香港最後一點的民主分裂。

麥考爾表示，中共操弄的立法機關，摧毀香港未來選舉的合法性；即便強加了反烏托邦的國家安全法，將異議入罪，中共了解其威權主義將會持續被香港選民拒絕。

麥考爾說，布林肯與蘇利文下周與楊潔篪和王毅見面，他強烈敦促布林肯與蘇利文提醒其中共對口，美國不會對香港自由和民主遭受破壞袖手旁觀；美國持續與香港人民站在一起，就如同為世界各地的自由奮戰一樣。

在香港回歸即將24周年之際，大陸13屆全國人大透過表決，首次對香港立法會的選舉和組成、對香港特首的選舉，做出重大變動，改變香港選制，還審查候選人資格。