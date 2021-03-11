水兵被「生吞活剝」！美軍媒曝床蝨入侵最先進機密潛艦

美國海軍最先進機密的海狼級核子動力快速攻擊潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut, SSN-22）近日傳出爆發床蝨（bedbugs）入侵，有士官認為指揮部沒有妥善處理，放任水兵們慘遭蹂躪，乾脆聯繫海軍督察長室，更找上軍媒《海軍時報》爆料。

一位匿名受訪以避免報復的士官指出，「康乃狄克號」至少早在2020年3月到北極海參加ICEX 2020演習時，艦上就已經發生床蝨侵擾，狀況卻遲遲沒有得到解決，「我們有床蝨已經一年了，水兵抱怨他們在休息鋪位被咬，大家都被咬到怕了」。

一位士官透露，艦上狀況嚴重到部分水兵乾脆睡在椅子上，不然就是到餐廳打地鋪，好在部署期間「躲避這些難以捉摸的吸血生物」。他聲稱，床蝨擴散到數個水兵住艙與至少一個軍官艙房，「水兵們在他們的鋪位被生吞活剝」（eaten alive）。

有一位爆料士官表示，可以理解部署期間無法處理此事，但指揮部一開始卻不相信水兵，只因為「我們沒有證據」另一位匿名受訪士官則說，「最好的說法可能是虐待雇員，但海軍不存在這檔事，我猜啦」。還有一位士官直指，如果有人因此被剝奪睡眠，「他們可能在控制台睡著，害我們撞上海底山脈」。

儘管「康乃狄克號」水兵們聲稱，他們在2020年的多數時間都在大戰床蝨，太平洋艦隊潛艦部隊發言人費爾茲中校（Cmdr. Cynthia Fields）卻說，該艦指揮部同年12月首度通報狀況，直到今年2月19日才發現艦上「實際出現」床蝨，「處理潛艦或軍艦的海軍規章要求床蝨實際出現才能確立存在」。

費爾茲中校表示，艦上已展開每日排查，所有住艙與床墊也被搜查與檢查，床單與隔間廉經過清洗與更換，海軍昆蟲學家也已登艦監控，「海軍非常認真對待水兵的安全與健康」。