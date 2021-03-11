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英銀行掛勾高污染業 恐加劇氣候變遷

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
英國銀行業日前也感受到必須面對氣候變遷的壓力。(Photo by essygieon Flickerunder Creative Commons license)
英國銀行業日前也感受到必須面對氣候變遷的壓力。(Photo by essygieon Flickerunder Creative Commons license)

利益衝突戲碼真實上演！根據環境議題組織DeSmog調查發現，在英國大型銀行中，有高達8成的董事或主管同時也出任排碳大企業的核心職務，如此雙重角色恐怕不利解決目前高污染行業加劇氣候變遷逐漸嚴重的現象。

兼任高污染企業董事

據《獨立報》報導，關注全球暖化的部落格DeSmog調查報告指出，巴克萊銀行、匯豐銀行、國民西敏銀行、駿懋銀行與渣打銀行現有64位董事中，有50位過去或現在仍擔任高污染企業的主管，例如巴克萊金融董事莫扎里亞（Tushar Morzaria）是英國石油的非執行董事，匯豐銀行董事寶琳則曾在殼牌石油任職。

對此，慈善組織ShareAction主管馬婷表示，「投資人應該注意銀行與石化燃料業旋轉門的問題，並善用他們的投票權讓不利氣候的董事離開。」對於這次調查結果，國民西敏銀行發言人指出，「處理氣候變遷是這時代最大的挑戰之一，對於本銀行來說，這更是我們目標導向策略的核心。」

英國銀行業目前也面臨必須對氣候危機有所作為的壓力，例如稍早有近6.5萬人便連署要求英格蘭銀行必須切斷對石化燃料計畫的金援。

公正評判能力受疑

《曼谷郵報》報導，這次報告指出，4分之1的銀行董事目前或過去都曾與密集排碳石化燃料部門有直接關聯，這種關係可能讓他們在制定敦促銀行業終止對化石燃料融資的股東決議案上，公正評判能力受到影響。

匯豐銀行曾表示，預計2050年其所有投資都會達到碳中和目標，英國石油與殼牌則曾允諾在2050年達到碳中和，但都被環保團體抨擊缺乏執行細節。

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英國 氣候變遷 暖化

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