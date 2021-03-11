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緬甸警察抗命出逃 披露上級慘忍執法

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
在政變中出逃、不願鎮壓抗議群眾的緬甸警方表示，上級曾要求他們開槍射殺群眾。（Photo by Ninjastrikers on Wikimedia under CC 4.0）
在政變中出逃、不願鎮壓抗議群眾的緬甸警方表示，上級曾要求他們開槍射殺群眾。（Photo by Ninjastrikers on Wikimedia under CC 4.0）

日前有緬甸警察從國內出逃至印度，首度讓外界了解當地警民衝突的真實慘況！出逃至印度的警員，在當地接受外媒專訪時透露，上級曾要求他開槍射殺抗議群眾，但他無法接受命令因此逃走，甚至還有人加入抗議示威的群眾。光是專訪就看到至少20位逃亡的警察，他們希望國際能夠幫助緬甸脫離軍政府執政陰影。

不願助紂為虐

根據《英國廣播公司》報導，近日緬甸軍警持續鎮壓抗議民眾，但也導致部分警察不願遵守命令而出逃，近日逃到印度的緬甸警察Naing（化名）表示，他無法接受執行上級交代的命令，要求他要殺害抗議軍隊的無辜群眾。他認為，軍隊推翻民選政府是錯誤的。

與他一同出逃的警察至少有20多人，他們還說，有些警察也加入抗議的行列。目前緬甸軍警遭至少已經至少殺害50名群眾。Naing說，他在拒絕上級要求射擊抗議群眾的命令2次後逃走，他直言軍隊變得愈來愈殘忍，鎮壓的手段恐難以想像，他也很擔心逃出來以後，無法再與家人碰面。

軍方不輕易屈服

《CNA》提到，緬甸軍政府自2月初的政變，讓美國、聯合國與歐盟對於軍政府殘酷鎮壓民眾的行為進行抨擊，且對軍方進行制裁。但軍政府目前態度仍非常強硬，放話表示國際儘管放馬制裁，他們已經準備好承受一切。不過根據印度邊境省分官員宣稱，已至少100人跨越緬甸邊境逃往印度。

另一位警察、22歲的Htut提到，他們在街上巡邏是2人一小隊，且即使群眾是和平示威，還是會遭到警方威脅逮捕。他透露他也曾被要求向群眾開槍，但他的良心不允許他這麼做因此逃走，不過他也說自己是分局中唯一成功逃走的警員。

女警葛雷斯表示，他看到軍方朝有小孩的地方開槍，上級要求他們分化群眾、逮捕自己的朋友，但他也無法服從命令而逃走，「以往人民是愛警察的，但整個體制已經改變，警方不能再為所欲為。」他們希望國際能夠幫助緬甸人民，讓他們脫離政變的陰霾。

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