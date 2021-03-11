坦尚尼亞總統神隱 外界擔憂政局生變

坦尚尼亞總統已經11天沒有公開露面，讓外界擔心該國政局恐陷入動盪！反對黨猜測他在肯亞因病接受治療，但未獲證實。馬古富利先前因為抗疫不力，且拒絕對外採購疫苗，又不願公開該國疫情而遭到輿論抨擊，但隨著他周遭的官員陸續確診，外界擔心該國政局恐陷動盪。

總統人間蒸發

根據《英國廣播電台》報導，坦尚尼亞總統馬古富利已經11天沒有公開面或發表談話，沒有人知道總統跑到哪裡去。流亡比利時的反對黨領袖里蘇推測馬古富利可能跑到肯亞就醫，但此消息並無法被證實。但馬古富利先前遭到輿論批評抗疫不利，他居然跟人民說，可利用草藥與祈禱對抗新冠肺炎。

而且他拒絕向國外購買疫苗，也不公布該國的確診與死亡案例人數。3月初他還宣稱，坦尚尼亞去年已經成功對抗疫情，而今年新冠疫情將會在國內完全退散，但這樣的宣示隨著該國自治省尚巴亞的副省長確診死亡而破滅。根據里蘇收到的消息宣稱，馬古富利因為心臟問題到肯亞治療，且生命垂危。

國際籲儘速抗疫

但目前官方都沒有發出任何聲明回應有關總統去向的任何澄清，肯亞奈洛比醫院也表示，無法對此進行評論，這也讓里蘇批評政府持續裝死，讓謠言充斥整個國家，而且他也不願積極面對新冠疫情，「他從來都不戴口罩，而且去到人潮群聚的地方也不做任何防疫措施。」

《半島電視台》提到，連該國財政部長潘果也被認為在同一家醫院就醫。但肯亞當局皆否認相關消息，馬古富利最後一次露面是在2月27日，出席該國國務院辦公室在三蘭港成立的活動。坦尚尼亞自去年4月以後就沒有公布疫情，WHO秘書長譚德塞2月時呼籲該國要儘速行動，許多從該國出境的旅客都確診新冠肺炎。

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