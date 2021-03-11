人為過度捕獵 鯊魚數量減少70%

受到海洋污染和過度獵捕影響，鯊魚數量大幅銳減70%。根據研究報告指出，自1970年以來，儘管國際動保團體持續倡議保護鯊魚，鯊魚的數量仍然下降了70%以上。專家抨擊，是由於漁業管理組織沒有確實做好監督工作，讓鯊魚暴露在過度捕獵的威脅下，並表示若鯊魚真的消失，會嚴重影響海洋生態平衡。

半數鯊魚品種瀕危

自然雜誌的研究表明，從1970年以來，鯊魚數量已經大幅減少70%，被研究者稱為「滅絕風險正在急速增加」，而國際保護自然聯盟將一半以上的鯊魚品種，都列為最緊急的紅色瀕危物種，特別是海洋白鰭鯊和短鰭真鯊兩種。

專家批評，這是因為各海洋區域的區域漁業管理組織（RFMO）未能及時阻止鯊魚的捕撈和殺害，儘管RFMO已經要求船隊使用對鯊魚危害較小的捕撈漁具，或者限制、禁止使用對鯊魚有害的漁具，仍難以阻止鯊魚的快速減少。

過度捕獵數量銳減

生態展望報導，以海洋白鰭鯊和北大西洋短鰭真鯊為例，理應分別由中部和西部太平洋漁業委員會以及國際大西洋鮪魚養護委員會管理保護，但兩種鯊魚還是被過度捕撈，被批評是保護措施不足。

海洋白鰭鯊曾是公海中分布最廣的鯊魚之一，在多年過度捕撈後，2012年中部和西部太平洋漁業委員會下令不得經濟捕撈海洋白鰭鯊，但仍常有海洋白鰭鯊被其他漁具誤傷死亡的情形，因此科學家建議採取更嚴厲的措施，例如直接禁止漁船進入鯊魚活躍的地區，或者禁止某些容易傷害鯊魚的捕撈工具。

科學家表示，若鯊魚真的滅絕，作為食物鏈中強而有力的捕食者，會讓整體海洋生態失去平衡，長期來看也會影響漁業。

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