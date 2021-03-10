影／日本311大地震十周年 再次直擊當年驚悚畫面

日本311大地震至今已過去10年，在2011年3月11日的下午2時26分，日本東北外海發生規模9.0大地震，東北、關東、北海道地區皆遭到海嘯襲擊，造成逾1.9萬人罹難、超過2500人失蹤，150萬噸殘骸漂到海上，面積約等於3個美國，當時，地震導致煉油廠油槽引發大火、仙台機場被淹沒、宮城縣名取市陷入火海，最著名的災難則是福島核電廠的爆炸，導致大量的放射性物質洩漏，方圓20公里內都被設為警戒區，約10萬居民被迫撤離家園，311地震帶來的災難，造成日本經濟損失嚴重。

世界各國在當時伸出援手，而我國政府與人民捐助超過200億日圓，高居世界第一，台灣的救援物資也超過上千公噸，堪稱我國史上最大規模之國民外交，台灣人民自發性幫日本集氣，網友紛紛在手掌中寫字祝願日本平安，並將掌中字拍照上傳，日本人至今仍感謝台灣，日本台灣交流協會也在今年發布史上第一支日台友情影片，並以日台友情Always Here作為影片的名字，標註「Always Teammate（友誼長存）」與「日台友情」等字，指出日台間的感情從不淡化，希望彼此手拉手，迎接新的一年。 宮城縣名取市十一日晚間發生大火，燒毀許多民宅。資料畫面 日本311大地震至今已滿10年，海嘯襲擊畫面超驚悚。資料畫面