影／日本311大地震十周年 再次直擊當年驚悚畫面

聯合報 / 記者張善寧黃靖雯／即時報導
日本311大地震至今已滿10年，海嘯襲擊畫面超驚悚。畫面來源／法新社
日本311大地震至今已滿10年，海嘯襲擊畫面超驚悚。畫面來源／法新社

日本311大地震至今已過去10年，在2011年3月11日的下午2時26分，日本東北外海發生規模9.0大地震，東北、關東、北海道地區皆遭到海嘯襲擊，造成逾1.9萬人罹難、超過2500人失蹤，150萬噸殘骸漂到海上，面積約等於3個美國，當時，地震導致煉油廠油槽引發大火、仙台機場被淹沒、宮城縣名取市陷入火海，最著名的災難則是福島核電廠的爆炸，導致大量的放射性物質洩漏，方圓20公里內都被設為警戒區，約10萬居民被迫撤離家園，311地震帶來的災難，造成日本經濟損失嚴重。

世界各國在當時伸出援手，而我國政府與人民捐助超過200億日圓，高居世界第一，台灣的救援物資也超過上千公噸，堪稱我國史上最大規模之國民外交，台灣人民自發性幫日本集氣，網友紛紛在手掌中寫字祝願日本平安，並將掌中字拍照上傳，日本人至今仍感謝台灣，日本台灣交流協會也在今年發布史上第一支日台友情影片，並以日台友情Always Here作為影片的名字，標註「Always Teammate（友誼長存）」與「日台友情」等字，指出日台間的感情從不淡化，希望彼此手拉手，迎接新的一年。

宮城縣名取市十一日晚間發生大火，燒毀許多民宅。資料畫面
宮城縣名取市十一日晚間發生大火，燒毀許多民宅。資料畫面
日本311大地震至今已滿10年，海嘯襲擊畫面超驚悚。資料畫面
日本311大地震至今已滿10年，海嘯襲擊畫面超驚悚。資料畫面

地震 日本 日本311大震

延伸閱讀

311地震周年前夕 台日美英合辦強化防災韌性研討會

全球最老人瑞高達122歲！ 有個地方預期壽命比日本更高

足球／德球評稱日本「壽司之國」遭解雇 日網友好意外

311大地震10週年 台南及仙台首長互錄影片致意

相關新聞

影／日本311大地震十周年 再次直擊當年驚悚畫面

日本311大地震至今已過去10年，在2011年3月11日的下午2時26分，日本東北外海發生規模9.0大地震，東北、關東、...

巴黎聖母院重建 光是尖塔…就需1000棵百年橡樹！

法國總統馬克宏原本想以現代化的設計重建2019年遭祝融的巴黎聖母院尖塔，但遭到法國人民激烈反對，最終在去年7月拍板決定將完全依照原樣重建。但重建聖母院最具象徵性、有96公尺高的尖塔，至少需要1000棵橡樹。

站隊美國！德國盼共同制裁中俄

德國外交部長馬斯（Heiko Maas)周二(3月9日) 在美國布魯金斯學會(Brookings Institution)一場線上活動表示，他希望德國通過與美國拜登政府關係的改善...

軍事文件揭密 法國核試驗遺害深

學界上週從北非沙塵暴內發現含量高於正常標準的核輻射元素，化驗出是來自61年前法國的核試驗，10日更透過法國軍事文件解密，確定1960年代以來法國的核試驗影響深遠...

波蘭恢復砍伐原始森林 引發環團抨擊

波蘭決定恢復砍伐原始森林，引發環團擔憂。波蘭政府9日簽署文件，將恢復砍伐「聯合國世界遺產」比亞沃維耶扎原始森林，並表示這決定並沒有違反歐洲法院先前的裁定...

醫用氧氣瓶供不應求 加重窮國醫療負擔

醫用氧氣瓶因疫情供不應求，使窮國醫療負擔更加重。根據外媒統計，醫用氧氣瓶因新冠疫情需求量大增，在供給量不足下，價格上漲，在貧窮國家，許多醫院因資金不足...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。