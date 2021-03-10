Sputnik V：衛星五號與俄羅斯的疫苗外交

歐盟委員會主席馮德萊恩2月底曾提出疑問說，為什麼俄羅斯向其它國家提供數百萬計衛星五號（Sputnik V）疫苗，在本國的疫苗施打卻進展緩慢。沒過幾天，俄羅斯總統普亭在聯邦安全局（FSB）的一次會議上便作出氣憤回應。他說，俄羅斯是一場抹黑運動的受害者，有人試圖「對我們在醫藥領域上抗擊新冠的成就提出質疑」。

事實上，與其它國家相比，俄羅斯本國的疫苗施打確實有些落後。目前有約500萬人注射了衛星五號。俄羅斯國民對於施打疫苗，還是有很大的疑惑。最新的問卷調查顯示，僅三成民眾願意接種疫苗。此外，有些地區的疫苗供應也存在缺口。普亭不久前也承認：「我們可以驕傲地說，我們的疫苗屬於世界上最安全有效的。不過在物流和接種中心的組織上，還存在問題。聯邦內大概有九個地區還完全沒開始疫苗接種。」

在科研上的領先

不過，這並未阻礙俄羅斯在國際上推廣衛星五號，並在國外生產。俄羅斯政治學者利文森（Alexej Lewinson）在接受自由電台（Radio Swoboda）採訪時表示，疫苗是一種工具，可以向世界顯示，在學術研究領域，繞不過俄羅斯。「特別在這一領域，我們想領先全球。這也是為什麼普亭想要率先推出這個疫苗，並讓它成為最重要的疫苗。這不單代表著俄羅斯現在的地位，而且也聯想到蘇聯時代的光輝——首枚Sputnik衛星、國際象棋世界冠軍或者芭蕾舞。這是一種躋身世界一流的強烈渴望。在這一點上，普亭和很大一部分俄羅斯人的感覺是一樣的。」

需求龐大

國際需求巨大。據負責推廣衛星五號疫苗的俄羅斯投資基金宣布，超過50個國家提出想要疫苗。歐洲藥品管理局（EMA）目前也在審核是否批准衛星五號。

不少向俄羅斯訂購疫苗的國家抱怨供應不暢。不過，一些歐盟國家如匈牙利和捷克、斯洛伐克不等歐盟的審批就引入了俄羅斯的疫苗，這可能讓克裡姆林宮暗自高興。

愛國主義聲調

俄羅斯政治學者埃格特（Konstantin Egert）認為，從疫情一開始，莫斯科就試圖擴大在歐盟國家的影響力。他以俄羅斯派出救援車隊前往意大利為例，以及這些畫面如何用於宣傳。

周二傳出消息，意大利將建造歐盟首座生產衛星五號疫苗的工廠。普亭的發言人皮斯科夫（Dmitry Peskow）駁斥了歐洲藥品管理局在審批過程中對該疫苗的批評。皮斯科夫說：「這是全球最受青睞和最值得信任的疫苗之一，這一事實不容懷疑。許多國家對該疫苗有需求並進行施打，這證明我們的疫苗倍受歡迎。」

苗子/張筠青（據ARD等）

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