軍事文件揭密 法國核試驗遺害深

學界上週從北非沙塵暴內發現含量高於正常標準的核輻射元素，化驗出是來自61年前法國的核試驗，10日更透過法國軍事文件解密，確定1960年代以來法國的核試驗影響深遠。據悉，法國一開始選在那時尚未獨立的阿爾及利亞進行試驗，而後轉往太平洋的法屬玻里尼西亞，30年間進行數十次核試驗，學者估計當地約有11萬居民都受到輻射危害。

掩蓋核試驗傷害

上週《歐洲新聞網》就報導過，在北非沙塵暴內發現含量遠高於正常標準的銫137（屬於嚴重危害人體的核輻射元素），學界認為，北非撒哈拉沙漠並不含有放射性的銫137，只有可能是核反應後的產物，高機率是源自於61年前法國在阿爾及利亞的核試驗。

而10日的發現更能證明這項猜測，《英國廣播公司》報導，研究人員費時2年解密法國軍事文件後，揭露法國掩蓋30年間在太平洋進行核試驗的傷害（1960年代到1992年），總數進行數十次核試驗，其中試驗最兇的階段是1966至74年間，估計法屬玻里尼西亞有11萬居民受到輻射影響，除了高污染的雨水侵襲，超高的罹癌率也是證明。估算出的輻射遠高於法國原子核能委員會06年給出的數據，最多恐達10倍。

法國核試驗歷史

造成嚴重傷害後，法國除了淡化嚴重性，還選擇隱瞞賠償事宜，此前國家核受害賠償委員會提過，至今積極完成多個國賠要求，但10日的報告顯示，僅有極少的63平民獲得賠償。類似於法屬玻里尼西亞，被當成測試基地「前輩」的阿爾及利亞也高喊過，要求法國得肩負起歷史責任，但至今尚未有實質作為。

據了解，法國當初進行核試驗的背景是在1955年前後，由戴高樂將軍主張大規模殺傷的核武，從1957年開始在當時還沒獨立的阿爾及利亞建設試驗工程，不久後在撒哈拉沙漠成功引爆，成為世界第四個擁有核武的國家，在阿國獨立後，法國把測試基地改遷到太平洋上的玻里尼西亞，迎來30年間數十次的核試驗，直到冷戰後簽署核武限縮條約才逐漸告終。

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