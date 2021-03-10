波蘭恢復砍伐原始森林 引發環團抨擊

波蘭決定恢復砍伐原始森林，引發環團擔憂。波蘭政府9日簽署文件，將恢復砍伐「聯合國世界遺產」比亞沃維耶扎原始森林，並表示這決定並沒有違反歐洲法院先前的裁定，但仍舊引起環團不滿，擔憂被保護的原始森林仍會被砍掉，對此，歐盟則尚未做出回應。

根據《路透社》與《BBC》報導，波蘭政府9日簽署文件，將恢復砍伐「聯合國世界遺產」比亞沃維耶扎原始森林（Białowieża Forest）。對此，歐盟還沒有立即發表評論。

波蘭與歐盟在2016至2018年間，曾因對保護原始森林有歧見，發生過衝突。波蘭在2018年4月被歐洲法院裁定違反環境法後，停止大規模砍伐。歐盟執委會先前曾警告波蘭，若不遵守歐洲法院的裁定，將對其進行經濟處罰。不過，波蘭目前尚未廢除2012至2021年森林管理計畫的附件，該附件允許伐木量提高至三倍。

波蘭氣候及環境部在9日簽署文件，將增加三個林業區中兩個區域的砍伐配額。

波蘭環境部副部長Edward Siarka在比亞沃維耶扎新聞發布會上表示，歐盟執委會只對三個林區中的一個林區的砍伐配額有異議，另外兩個林區也會等到野鳥繁殖季結束後，才開始砍伐，且不會砍伐樹齡超過100年的地區，因此並沒有違反歐洲法院的裁定。

但環保團體Wild Poland Foundation的亞當•博丹說，波蘭政府的決定對他們而言是「往臉上吐口水」，他們將努力說服政府機構停止伐木。環保團體ClientEarth則表示，波蘭政府這項計畫準備得並不充分，認為被保護的樹木最終仍會被砍掉。

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