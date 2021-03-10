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醫用氧氣瓶供不應求 加重窮國醫療負擔

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
氧氣瓶不足，可能會造成更多人命損失。（Photo from網路截圖）
氧氣瓶不足，可能會造成更多人命損失。（Photo from網路截圖）

醫用氧氣瓶因疫情供不應求，使窮國醫療負擔更加重。根據外媒統計，醫用氧氣瓶因新冠疫情需求量大增，在供給量不足下，價格上漲，在貧窮國家，許多醫院因資金不足，難以負荷氧氣瓶越來越高昂的費用。醫學專家警告，若氧氣瓶不足，會讓許多病人失去生存機會，呼籲國際衛生組織介入平衡供給量和價格。

氧氣瓶製造不易

經濟學人報導，氧氣雖然是地球上最豐富的資源，但製造醫療用氧氣瓶有賴於穩健的基礎設施。在富裕國家，醫院配備有大型儲罐，可以儲存大量氧氣，監控氧氣供應量，將氧氣直接輸送到病人身上。

然而在中低收入戶國家，醫院主要仰賴氧氣罐，因此從製造到運輸都十分複雜，偏遠地區的醫院甚至和氧氣瓶供應商距離幾百公里，即使獲得氧氣瓶，也沒有技術專員來管理。

呼籲政府介入

BBC報導，醫用氧氣是通過將空氣分離而產生的，不是直接取用一般的空氣，若要大量製造氧氣瓶，則需要複雜的機械來執行。能夠產生大量氧氣的技術通常掌握在商業天然氣公司手裡，而醫用氧氣是其副產品，但在中低收入戶國家，市場被少數公司割據，而氧氣的賺錢程度不如其他產品，商業公司自然沒有動力生產醫用氧氣。

非營利組織Access to Medicine Foundation的執行長艾耶爾表示，若沒有氧氣瓶，可能會使很多本來能獲救的病人失去生存機會，並呼籲國際衛生組織和政府單位介入。艾耶爾表示，政府可以以招標方式來吸引製造商多多生產醫療用氧氣問題。不過也有專家認為，氧氣供應不足根源還是基礎建設的不足。

目前中低收入戶國家的氧氣瓶危機，還是依靠非營利組織和投資者的合作推動，例如2019年，GE基金會（大型工程公司的聯合慈善機構）與美國非政府組織Assist International合作，在衣索比亞開設了兩家製氧廠，每天為當地的醫院生產240瓶氧氣瓶。

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