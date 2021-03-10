印度農民抗議改革 政府斷網鎮壓惹議

印度農民的權益恐因抗議遭壓迫！印度近日因為政府推動農業改革的緣故，引發農民不滿上街抗爭，而印度政府卻疑似以斷網、逮捕抗議者與記者強硬鎮壓，引起英國國會的關注，質疑印度打壓媒體自由，但這也讓印度官方非常不滿，甚至召見英國外交人員，批評國會的指控是子虛烏有。

印反控子虛烏有

根據《英國廣播公司》報導，近來印度的農民抗爭問題，引發英國國會的關心，幾位工黨、自由民主黨與蘇格蘭民族黨的下議院議員（都是反對黨）近日都對此表達擔憂，認為印度政府用過於強硬的手段鎮壓抗議。但印度官方9日反擊稱，許多外界對於印度的批評並未經過查證。

不過這也讓外界關注持續抗議超過100天的印度農民。印度人民黨的首相莫迪先前進行農業改革，希望更多私人企業能投入農業，減少印度政府的負擔，但相關改革措施引發農民抗議，認為改革只是要圖利相關廠商，如果農產品交給私人公司收購，農民將會被以前更壓榨，甚至影響生計。

改革恐斷農民生計

即使印度染疫人口全球第2，但抗爭仍從去年底延續至今仍無法消停，印度政府面對抗爭，仍以斷網、逮捕抗議者、同情活動者，甚至記者的方式，試圖掩蓋此場抗議。蘇格蘭民族黨議員戴伊直指，水砲車與催淚瓦斯的鎮壓，加上警民持續傳出衝突，政府甚至切斷網路的行為，都讓國際高度關注。

《每日電訊報》提到，印度全國約有6億農民，他們的生計過去都靠印度政府收購農產品過活，但現在印度政府希望透過改革，讓農產品市場增加效率，並吸引更多人投資，卻引發農民擔憂最小保證收購價格以後如果取消，對於農民生計將會有很大受損，尤其疫情已經讓許多人失業。

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