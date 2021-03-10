站隊美國！德國盼共同制裁中俄

德國外交部長馬斯（Heiko Maas)周二(3月9日) 在美國布魯金斯學會(Brookings Institution)一場線上活動表示，他希望德國通過與美國拜登政府關係的改善，提升未來在人權等議題上對中國和俄羅斯進行聯合制裁的可能性。

「我希望我們在特定制裁上重返跨大西洋的共同立場，這在過去4年是不可能的。」馬斯在該場活動說。

根據德新社，馬斯要提供美國一個「新的協議(New Deal)」，包括共同為民主奮鬥丶德國會拾起更多責任解決歐洲與歐洲周邊的衝突，以及共同針對中國與俄羅斯的策略等。馬斯說：「德國站在你們這邊。」

他認為跨大西洋夥伴應該要共同行動以捍衛共同利益和價值觀，對先前美國川普政府領導下缺乏協調性行動表示遺憾。

川普擔任美國總統時曾對德國施加了巨大壓力，比如德國未能履行北大西洋公約組織(NATO)軍事聯盟所規定的國防開支丶德國堅持購買俄羅斯天然氣以及貿易政策等。他也退出2015年拜登擔任歐巴馬總統的副手時與伊朗達成的核協議，還施加壓力禁止中國華為進入歐洲的5G網絡。種種這些行為都激怒了歐盟大國。

此外，歐美過去在俄羅斯議題上也多有分歧。路透社指，因為莫斯科在烏克蘭武裝分離主義勢力，還攻擊俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的反對者，德國已經與歐盟夥伴一起對俄羅斯實行了制裁。

先前，德國總理梅克爾(Angela Merkel)曾捍衛即將完工的北溪二號(Nord Stream 2)管線，這是將俄羅斯天然氣輸往德國的一項商業項目。她拒絕了川普要求德國轉而向美國採購天然氣的要求。

德美重新交好

路透社指，最近幾個月，德國採取了進一步措施以回應美國關切的議題，比如，德國就計劃駕駛軍艦穿越南海。美國華盛頓稱南海的航行自由受到中國威脅。

去年底，德國也發布一項資訊科技安全法，為下一代網路電信設備設置了很高的障礙，包括中國華為也受到相關規範。不過，這項立法並沒有像華盛頓要求的那樣得全面禁止使用華為的產品。

還比如，拜登重視氣候變遷議題丶帶領美國重返巴黎氣候協定。馬斯也傾向在氣候保護議題上重返合作。

近期，美國布魯金斯學會宣布新設了一個德國與跨大西洋關係主席(Fritz Stern Chair on Germany and trans-Atlantic relations)，以促進大西洋雙邊政策制訂的研究與討論，其中有200萬歐元資金來自德國政府的捐款。

李玟儀/鄒宗翰 (德新社、路透社)

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