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影／不滿被問內閣改組 泰總理竟拿消毒液狂噴記者
泰國總理帕拉育9日舉行記者會，但他為避免記者繼續追問內閣改組問題，竟拿隨身消毒液朝著坐在台下的眾記者一陣狂噴。
路透報導，帕拉育內閣的3位部長因涉及2014年的反盈拉政府示威，2月底被刑事法庭判決暴亂罪成立，必須入監服刑，隨即依憲法解職。一位記者在9日的記者會就替可能的遞補人選名單提問，卻引來帕拉育的不滿。
從影片可見，帕拉育先告訴記者，「我不知道，我沒看過。這不是總理應該最先知道的事情嗎？連問都不該問」。
帕拉育接著離開講台，走向台下的記者，先用口罩遮住自己的口鼻，接著就拿著隨身消毒液一陣狂噴，完全不在乎記者拿著手機大拍特拍，還一度邊噴邊嗆聲「多管閒事」。帕拉育隨後被拍到跟同一群記者說話，儘管聽不清楚他在說些什麼，神情卻明顯越來越煩躁，再度拿著消毒液噴來噴去，接著就揚長而去。
帕拉育之前曾對媒體記者做出不少怪異舉動，像是撫摸耳朵、朝攝影師丟香蕉皮，更曾擺出他自己的人形立牌，要記者有問題「就問這傢伙」。
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