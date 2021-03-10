快訊

緬甸鎮壓殺無赦？支持翁山蘇姬的校長「被捕慘死」

台、帛旅遊泡泡 陳時中說「只剩這個問題」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／不滿被問內閣改組 泰總理竟拿消毒液狂噴記者

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
泰國總理帕拉育9日為避免持續被追問內閣改組問題，竟拿著隨身消毒液朝著記者一陣狂噴。美聯社
泰國總理帕拉育9日為避免持續被追問內閣改組問題，竟拿著隨身消毒液朝著記者一陣狂噴。美聯社

泰國總理帕拉育9日舉行記者會，但他為避免記者繼續追問內閣改組問題，竟拿隨身消毒液朝著坐在台下的眾記者一陣狂噴。

路透報導，帕拉育內閣的3位部長因涉及2014年的反盈拉政府示威，2月底被刑事法庭判決暴亂罪成立，必須入監服刑，隨即依憲法解職。一位記者在9日的記者會就替可能的遞補人選名單提問，卻引來帕拉育的不滿。

從影片可見，帕拉育先告訴記者，「我不知道，我沒看過。這不是總理應該最先知道的事情嗎？連問都不該問」。

帕拉育接著離開講台，走向台下的記者，先用口罩遮住自己的口鼻，接著就拿著隨身消毒液一陣狂噴，完全不在乎記者拿著手機大拍特拍，還一度邊噴邊嗆聲「多管閒事」。帕拉育隨後被拍到跟同一群記者說話，儘管聽不清楚他在說些什麼，神情卻明顯越來越煩躁，再度拿著消毒液噴來噴去，接著就揚長而去。

帕拉育之前曾對媒體記者做出不少怪異舉動，像是撫摸耳朵、朝攝影師丟香蕉皮，更曾擺出他自己的人形立牌，要記者有問題「就問這傢伙」。

帕拉育 內閣 記者會

延伸閱讀

挑戰泰國王室被起訴 民運領袖稱不怕坐牢將續抗爭

泰國頒新法「禁首都示威」 民眾照樣集結抗議

東協的背叛：曲線認可「緬甸政變」？印尼外長密會軍政府

首批中國科興疫苗20萬劑抵泰國 總理機場迎接

相關新聞

影／不滿被問內閣改組 泰總理竟拿消毒液狂噴記者

泰國總理帕拉育9日舉行記者會，但他為避免記者繼續追問內閣改組問題，竟拿隨身消毒液朝著坐在台下的眾記者一陣狂噴。

緬甸鎮壓殺無赦？支持翁山蘇姬的校長「被捕慘死」

「我請求天主阻止軍警的殺意，卻只得到了『繼續開火』的回應...」緬甸的反政變全國抗爭持續增溫，繼8日夜間的「仰光大獵捕」後，政變軍政府鎮壓街頭示威的暴力規模仍在升級，除了軍隊在夜間的逐戶突擊增加，9日更傳出1名翁山蘇姬的「全國民主聯盟」（NLD）官員，Zaw Myat Linn周一深夜於仰光被捕後，稍晚竟「橫死獄中」，其腹部中彈、死狀悽慘，有遭軍警「法外處決」之嫌。與此同時，印度、泰國邊境，目前開始收容緬甸的逃亡難民，之中陸續出現不少棄械解甲的警察與軍官，不約而同地表示：「長官們已經發動了『殺無赦』的鎮壓命令...但我們真的沒種朝自家的同胞手足射殺開火。」

日本成越南勞工最大輸出國 仲介：主受東奧影響

越南勞工赴台人數自2017年起逐年下滑，2018年日本擠下台灣，成為最大海外工作地。仲介說，台灣被「超車」主要受東京奧運...

中俄簽署備忘錄 共同打造「國際月球研究站」

中國與俄羅斯官方宣布，兩國已簽署備忘錄，將合作在月球上打造「國際科學研究站」。

非關疫情 這艘運煤輪因為澳中貿易戰等了269天才靠港

澳洲銷往中國大陸煤炭遭禁，一度讓多達70艘貨輪和1,400船員被迫大陸港口外海，其中一艘竟等了長達269天，直到本月初才...

修女下跪求饒仍擋不了槍殺 流亡緬警揭軍方「血腥射死令」

「我跪下來...乞求他們不要開槍虐待孩子，要射就射我，把我殺了吧。」8日，一位天主教修女跪在布滿塵土的街道上，懇求正在追捕反政變示威者的緬甸軍警槍下留人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。