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法教師遭斬首案有新進展 女學生撒謊引連鎖反應釀悲劇

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
法國歷史教師帕蒂去年10月16日慘遭激進分子當街斬首。圖為巴黎民眾10月18日示威時，高舉帕蒂的海報。法新社
法國歷史教師帕蒂去年10月16日慘遭激進分子當街斬首。圖為巴黎民眾10月18日示威時，高舉帕蒂的海報。法新社

法國歷史教師帕蒂（Samuel Paty）去年10月慘遭激進分子當街斬首，一名女學生承認，她散播有關這位老師的不實說法，而且帕蒂向學生展示一幅描繪先知穆罕默德的裸體漫畫時，她根本沒有去上課，不在現場。

帕蒂遭斬首案件震驚法國，《巴黎人報》（Le Parisien）報導，被稱為Z的13歲摩洛哥裔女學生向調查人員承認說謊，她曾對父親說，帕蒂向學生展示穆罕默德裸體漫畫時，要不想看的穆斯林學生離場，當時她向帕蒂抗議，他因此處罰她停學兩天。

而事實是她沒去上課，且因為多次翹課被暫時停學，害怕被父親責罵而撒謊。

未料她的謊言引起一連串連鎖反應，最後導致帕蒂被砍頭的悲劇。

Z的父親布拉罕（Brahim Chnina）不滿女兒被處罰，在Youtube和Facebook上傳影片，批評帕蒂「展示不雅影像」、「歧視」、「助長伊斯蘭恐懼症」等，並要求校方開除帕蒂。

布拉罕的影片在當地穆斯林社群瘋傳，18歲的車臣裔少年阿布杜拉克（Abdoullakh Abouyezidvitch Anzorov）看到後極為憤慨，在10月16日當街刺死帕蒂並將他斬首。

衛報報導，去年10月6日，帕蒂以爭議極大的《查理周刊》（Charlie Hebdo）事件為背景，讓學生討論「要不要當查理？」，並秀出穆罕默德的諷刺漫畫。據說他請穆斯林學生暫時閉上眼睛或暫時待在走廊，但沒有把任何人趕出教室。

Z和布拉罕目前都遭到刑事調查。Z的律師強調，命案的沉重責任不該落在這名13歲的學生身上，是她的父親過度反應，貼出對教師究責的影片並形成話題。

穆罕默德 穆斯林

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