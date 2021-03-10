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聯手對抗北京 美日印澳領導人線上磋商

德國之聲 / 德國之聲

白宮周二 (3月9日)宣布，美國總統拜登將於周五參加與日本、印度和澳大利亞領導人的在線會議。

路透社報導，為了應對中國日益增長的軍事和經濟力量，這是「四方安全對話」(Quad)第一次召開領導人會議。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）說：「四國的會議表明拜登對美國在印太地區盟友和伙伴的重視。」她說，四國預計將討論全球社會面臨的一系列問題，「從新冠疫情的威脅，到經濟合作，當然還有氣候危機」。

拜登政府承諾與盟友協商，共同討論美國對中國政策的內容，因為這個世界上最大的兩個經濟體正在經歷幾十年來，雙邊關系的最低點。

一位高級政府官員對路透社表示，這是「四方安全對話」國家團結合作的重要信號，是將這個平台作為印太地區常規外交的一部份。他說，這次會議將持續約兩個小時，並為下半年的面對面會晤打下基礎。

他也提到，印度、澳大利亞和日本都在最近一段時間內「受到了中國的直接挑戰」，並補充說，這次會晤旨在針對這個地區的「未來不同的願景」 展開行動。

9日的會議將在美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀( Lloyd Austin)計劃3月下旬訪問日本和韓國之前幾天舉行。兩人的訪問將是拜登政府1月上任以來，美國外交政策和國防高官對亞洲盟友的首次訪問。

北京「激活」四方安全對話

澳大利亞總理莫裡森(Scott Morrison) 9日對四方國家的首次領導人會議表示歡迎，他說這次會議將重點討論地區安全和氣候變化問題。

他告訴記者：「這將是我們這個地區的一個歷史性時刻，並發出了一個強烈的信息，即我們支持一個尊重主權、各自獨立的印太地區。」

法新社報導，日本表示，菅義偉3月4日曾單獨與莫迪通話，對中國「單方面試圖改變東海和南海現狀」，以及新疆和香港的狀況表示警惕。

印度外交部則說，領導人將討論「共同關心的地區和全球問題，並就維護自由、開放和包容的印太地區的實際合作領域交換意見」，也說，這次峰會還將涉及供應鏈、新興和關鍵技術、海上安全和氣候變化。

此外，印度已敦促其他四方成員投資其疫苗生產能力，以對抗中國不斷擴大的疫苗外交。印度聲明說，四方領導人將討論正在進行的抗擊疫情的努力，並探索 「合作的機會，以確保印太地區擁有安全、公平和負擔得起的疫苗」。

路透社報導，一位美國高級官員說，會議計劃宣布融資協議，以支持提高印度冠狀病毒疫苗的生產能力。

鄒宗翰/楊威廉 (路透社、法新社)

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