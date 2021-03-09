對巴西前總統盧拉的判決被推翻

巴西最高法院一法官宣布，基於程序性理由，推翻對前總統路易斯-伊納西奧-盧拉·達·席爾瓦（Luiz Inácio Lula da Silva）的定罪。法官埃德森·法欣（Edson Fachin）出人意料地裁定，庫裡蒂巴市（Curitiba ）法院無權審理對盧拉的腐敗指控。這樣，位於首都巴西利亞的聯邦法院將必須重新審理該案。法欣法官的這一裁決尚需最高法院全體會議核准。

2018年，前總統盧拉被時任法官、後來的司法部長莫羅（Sergio Moro）以腐敗和洗錢罪二審判處12年零1個月徒刑。罪名涉及盧拉在大西洋海岸瓜魯哈（Guarujá）的一所引爭議的三層樓公寓。他被控接受了一個建築集團的賄賂。他本人對此堅決否認。在最高法院裁定他可對判決提出上訴而不必在監獄中服刑之前，他已在獄中度過一年半的時間。

盧拉對博爾索納羅

隨著這一最新裁決作出，盧拉將有資格再次競選政治職務，並因此可在2022年大選中挑戰現總統博爾索納羅。後者迅速做出反應稱，他不相信，巴西選民會想要盧拉這樣的候選人。

從2003年至2011年，盧拉曾執掌拉美的這個人口第一大國及最大經濟體。作為左派陣營標桿性人物，他啟動了頗符民望的社會改革。

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