黎巴嫩漏油遺毒 海龜死亡、海岸污染

受到漏油影響，黎巴嫩海岸線污染拉警報！根據外媒報導，由於地中海於二月中發生漏油事件，嚴重污染附近海域，包括黎巴嫩南部的海灘以及鄰近的泰爾自然保護區，不只影響附近居民活動，也造成大量海龜死亡。當地環保團體除呼籲當局盡快找出漏油肇事原因，也希望國際生態專家和非營利環團能夠支援人手，共同拯救海龜。

半島電視台報導，黎巴嫩南部的泰爾自然保護區是瀕危海龜的築巢地，但受到上個月中在以色列海岸的漏油事件影響，黎巴嫩南部海岸被焦油沈積物沖刷，綠海龜的棲息和築巢地也受到嚴重破壞。保護區負責人哈桑．哈姆澤表示，漏油事件後，越來越多年輕海龜被焦油覆蓋導致窒息而死。

黎巴嫩國家科學研究委員會表示，焦油隨著海浪飄浮到海岸線，影響範圍不僅是泰爾自然保護區周圍，甚至蔓延到以色列北部的貝魯特海灘，更糟的是因為焦油混雜污染物的顆粒太小，難以用人工過濾阻擋擴散，即使當地已有數十名志願者天天清潔海灘，還是無法去除沙子中的微小焦油顆粒。

The Daily Ripple報導，泰爾海岸自然保護區除了是海龜的重要棲地，也有劃分海水浴場，是當地居民的度假勝地，然而受到污染，今年度假勝地恐怕無緣開放。

非政府組織「綠色南方人」的成員法蒂瑪．賈法爾表示，海龜對於孵卵的地點品質非常挑惕，若泰爾海灘讓海龜不再感到安全，海龜很有可能轉而回到海中產卵，或者另尋海灘，屆時泰爾海灘會變得一片死寂，「我們會失去整整一代的海龜。」

她表示，現有的海灘清潔志工力量實在太微小，加上天氣逐漸轉熱，志工難以頂著高溫在海灘工作十幾個小時，因此呼籲國際上其他環境專家和非營利環保團體可以前來支援。

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