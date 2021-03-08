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印度大洪水奪命 調查：人為、氣候釀災

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
印度紛傳洪水災情，人為興建水壩工程也會加劇災情嚴重程度。(Photo by Diariocritico de Venezuelaon Flickerunder Creative Commons license)
印度紛傳洪水災情，人為興建水壩工程也會加劇災情嚴重程度。(Photo by Diariocritico de Venezuelaon Flickerunder Creative Commons license)

氣候危機造成災情再添一樁！印度北部上個月發生大洪水，造成至少70人死亡的憾事，經國際組織調查後發現，土石流帶出的能量導致冰融，再加上建造的大型水壩違反環境規範，而提高了天災的發生機率，在人為與氣候變化下釀成災情。

人為、氣候變化釀災

據《獨立報》報導，今年2月7日，印度北阿坎德邦發生暴洪，造結果成超過70人死亡，134人行蹤不明，事後國際山區綜合發展中心（ICIMOD）調查後發現，災害原因是大型岩崩所造成並推翻原本外界認為是冰川湖溢流造成這場悲劇的推測。

報告也指出，土石流帶出的能量導致冰融，除此之外，前幾天當地出現大降雨更讓情況惡化。另外，沿著河徑的基礎建設，特別是水力發電更加劇洪水的影響力。對此，人權團體馬圖群眾組織代表維瑪拜表示，「大型水壩因為違反環境規範而提高了天災的發生機率。」

ICIMOD也表示，這次洪水並非由氣候危機直接造成，但永凍土凍融循環次數增加確實是事件發生直接原因之一。另外，今年1月也是過去60年來北阿坎德邦溫度最高的1月份。

岩崩加劇洪水氾濫

《印度時報》報導，ICIMOD報告指出，約2,200萬立方公尺夾雜岩石、冰與雪產生的下衝能量，將原先沈積在谷底的瓦礫與冰重新翻滾過而推動水流並產生氾濫洪浪，而且研究人員利用Maxar公司的影像推測這次岩崩寬度約550公尺。

至於引發岩崩的原因，報告認為，是2月初掠過克什米爾與印度北方的強烈西方擾動，而且這次事件並非由冰湖潰決洪水引起，因為當地附近並沒有明顯的冰湖，但之前的大量降雨增加了洪水情勢順流。

ICIMOD共有包括印度、尼泊爾與中國等8個會員國組成。

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印度 土石流

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