約旦內閣改組 挽救疫情衝擊經濟

約旦改組內閣，以挽救受疫情衝擊的經濟。外媒報導，約翰總理比沙爾．卡薩內赫上任不到5個月，即宣布改組內閣，並在7日陸續發表新任內閣名單，而改組目標在於挽救被疫情衝擊的經濟，改組方針背後則受到國際貨幣組織的指導，期望能透過改組，穩定在國際貨幣組織的評比等級，安撫投資者和外資的信心。

經濟惡化人民不滿

半島電視台報導，約旦總理比沙爾．卡薩內赫在上任不到5個月即宣布改組內閣，並由皇家法院於7日陸續公布新任內閣名單，10位新部長包含內政部長Mazen al-Faraya、司法部長艾哈邁特，這兩名新任部長的前任都因違反新冠防疫規則而被要求辭職，交通部長、農業部長也都基於經濟理由換上新任人選。

阿拉伯新聞報導，此次內閣改組重點在於應對後疫情時代如何恢復經濟。過去兩個月，約旦面臨激增的病例，政府不得以限縮公共活動，而人民對於經濟惡化的狀況日漸不滿。

與IMF合作

對此，約旦在國際貨幣基金組織（IMF）的指導下，改組內閣成員，對經濟恢復至關重要。上週，約旦國會通過140億美金的預算，財政部長穆罕默德．艾希斯表示，財務政策須謹慎，確保金融穩定並控制創紀錄的450億美金公債不要再增加，並與IMF簽訂一項為期4年、價值13億美金的計畫，表明改革的決心。

由於疫情影響導致邊境關閉，約旦的旅遊業急速萎縮，去年經濟成長掉了3%，但政府和IMF都有信心今年疫情和緩、疫苗出現加上內閣改組，有望出現反彈。該國官員表示，約旦與IMF的密切合作以及改革，有助於穩定投資者和外資的信心，在多數新興市場國家的主權評級都被降級同時，希望能夠交出亮眼成績，拯救經濟。

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