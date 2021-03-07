緩解緬甸局勢 北京稱願意幫忙

本周日（3月7日）中國外長王毅表示，希望緬甸各方保持冷靜克制，從緬甸人民的根本利益出發，堅持通過對話協商，在憲法和法律框架下解決矛盾分歧，繼續推進國內民主轉型進程。當務之急是防止發生新的流血沖突，盡快實現局勢緩和降溫。他在人大新聞發布會上回答涉緬甸問題時還表示，緬甸是東盟大家庭成員，中方支持東盟秉持不干涉內政和協商一致原則，以「東盟方式」從中斡旋調停，尋求共識。中方也願在尊重緬甸主權和人民意願基礎上，同各方接觸溝通，為緩和緊張局勢發揮建設性作用。

中國當局曾表示，緬甸的局勢完全是中方不願意看到的，並駁斥了關於北京參與這次軍事政變的說法。

西方國家強烈譴責緬甸政變，中國的態度更加謹慎，著重強調其國家穩定的重要性。不過中國支持聯合國安全理事會要求釋放昂山素季和其他被拘留者的聲明。緬甸軍方於2月1日宣布該國進入緊急狀態，昂山素季和總統溫敏等多人被拘。

根據中國外交部網站，王毅在新聞發布會上表示，緬甸與中國是山水相連的「胞波」兄弟，是同甘共苦的命運共同體。中國對緬友好政策面向全體緬甸人民。中方同緬甸各黨各派，包括民盟，都有著長期友好交往，對華友好也始終是緬甸各界的共識。不管緬甸局勢怎麼變化，中國推動中緬關系的決心不會動搖，中國促進中緬友好合作的方向也不會改變。

昂山素季所在的全國民主聯盟（NLD）去年11月在緬甸選舉中獲得壓倒性勝利。但是軍方並不承認此次選舉。

本周六，一名受雇於緬甸軍政府的的以色列-加拿大籍說客告訴路透社，軍方將領希望在政變後可以全面退出政壇，並尋求改善與西方國家的關系，與中國保持距離。

緬甸民眾多次舉行了反對軍政府示威，數萬抗議者走上街頭，中國駐仰光使領館外也聚集了抗議人群，示威指責北京支持軍政府。

北京方面表示，政變發生前沒有得到通知。外界對中國持有懷疑態度，中國在緬甸擁有重要的經濟和戰略地位，面對西方批評，中國往往持反對立場，支持緬甸。

文木 / 洪沙 （路透社等）

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