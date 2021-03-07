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梅根專訪：能自由說話感到釋放 成為王室成員不同於想像
英國哈利王子（Prince Harry）和梅根（Meghan）接受歐普拉（Oprah Winfrey）訪問的完整內容即將播出。哥倫比亞廣播公司（CBS）3月5日再發布新一段的預告，當中梅根形容，現時能夠為自己發聲使她感到釋放。
歐普拉於長達近2分鐘的預告提到，梅根結婚幾個月前，她曾致電梅根想安排訪問，但遭到婉拒。梅根談到此事時表示，當年她甚至不可以私下與歐普拉通話，一定要有通訊團隊的人在場。她指，她不可能答應接受訪問，因為不是她可以決定的事情，但現時「我們有能力作出我們自己的選擇」。
梅根解釋，她如今願意接受訪問是因為她準備好說話。她形容，自己一直過著獨立生活，但王室成員的生活與她認為大眾所想像的不同。她指，作為這樣的一個成年人，能夠有權利說「是」使她感到釋放。
梅根和哈利婚後不足兩年就決定離開王室，指媒體過份干涉他們的生活。梅根後來披露，擁有兒子亞契時覺得王室沒有好好保護她。專訪將於美國時間3月7日播出。
#EXCLUSIVE: In this extended first clip from @Oprah's interview with Prince Harry and Meghan, The Duchess of Sussex says what it means to be able to speak for herself.— CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 5, 2021
It comes one year after the couple left England and stepped back from full-time royal life.#OprahMeghanHarry pic.twitter.com/o3AdxpmLrh
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文章授權轉載自《香港01》
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