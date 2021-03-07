快訊

公親變事主！高雄槍擊2勸架男宣告不治 身體槍痕累累

館長案外案擬懲處破案人員 新北警局長撂狠話：查辦到底

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梅根專訪：能自由說話感到釋放 成為王室成員不同於想像

香港01 / 梁凱怡
英國哈利王子（Prince Harry）和梅根（Meghan）接受歐普拉（Oprah Winfrey）訪問的完整內容即將播出。（美聯社）
英國哈利王子（Prince Harry）和梅根（Meghan）接受歐普拉（Oprah Winfrey）訪問的完整內容即將播出。（美聯社）

英國哈利王子（Prince Harry）和梅根（Meghan）接受歐普拉（Oprah Winfrey）訪問的完整內容即將播出。哥倫比亞廣播公司（CBS）3月5日再發布新一段的預告，當中梅根形容，現時能夠為自己發聲使她感到釋放。

歐普拉於長達近2分鐘的預告提到，梅根結婚幾個月前，她曾致電梅根想安排訪問，但遭到婉拒。梅根談到此事時表示，當年她甚至不可以私下與歐普拉通話，一定要有通訊團隊的人在場。她指，她不可能答應接受訪問，因為不是她可以決定的事情，但現時「我們有能力作出我們自己的選擇」。

梅根解釋，她如今願意接受訪問是因為她準備好說話。她形容，自己一直過著獨立生活，但王室成員的生活與她認為大眾所想像的不同。她指，作為這樣的一個成年人，能夠有權利說「是」使她感到釋放。

梅根和哈利婚後不足兩年就決定離開王室，指媒體過份干涉他們的生活。梅根後來披露，擁有兒子亞契時覺得王室沒有好好保護她。專訪將於美國時間3月7日播出。

延伸閱讀：

日本超霸氣紅蘿蔔圖輯爆紅 有手有腳有明星相 網友瘋狂改圖

福原愛婚變誤信新歡是真愛終遭背叛？ 資深記者分析驚人內幕

文章授權轉載自《香港01》

哈利王子

相關新聞

梅根專訪：能自由說話感到釋放 成為王室成員不同於想像

英國哈利王子（Prince Harry）和梅根（Meghan）接受歐普拉（Oprah Winfrey）訪問的完整內容即將播出。哥倫比亞廣播公司（CBS）3月5日再發布新一段的預告，當中梅根形容，現時能夠為自己發聲使她感到釋放。

緩解緬甸局勢 北京稱願意幫忙

本周日（3月7日）中國外長王毅表示，希望緬甸各方保持冷靜克制，從緬甸人民的根本利益出發，堅持通過對話協商，在憲法和法律框架下解決矛盾分歧，繼續推進國內民主轉型進程。當務之急是防止發生新的流血沖突，盡快實現局勢緩和降溫。他在人大新聞發布會上回答涉緬甸問題時還表示，緬甸是東盟大家庭成員，中方支持東盟秉持不干涉內政和協商一致原則，以「東盟方式」從中斡旋調停，尋求共識。中方也願在尊重緬甸主權和人民意願基礎上，同各方接觸溝通，為緩和緊張局勢發揮建設性作用。

教宗訪伊拉克見穆斯林精神領袖 基督徒與什葉派改善關係轉捩點？

天主教教宗方濟各，5日抵達伊拉克，展開為期四天的歷史訪問。他是首位訪問伊拉克的教宗，伊拉克是以伊斯蘭教為主的國家，除了向穆斯林伸出友誼之手，也藉此撫慰伊國境內飽受恐怖組織伊斯蘭國（IS）摧殘的基督教徒。

緬甸華裔少女遭開棺驗屍 民眾憤慨：汙辱死者

緬甸國營媒體今天報導，當局昨天將反政變示威期間遭當街擊斃的19歲少女遺體挖出並相驗，並聲稱她並非遭安全部隊殺害，讓示威民...

教宗抵達IS昔日堡壘摩蘇爾 將為戰爭受難者禱告

天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天抵達伊拉克北部的摩蘇爾市。他將在一座被激進組織伊斯蘭國（IS）摧殘的教堂...

緬甸警察避走印度 軍政府要求遣返

緬甸動亂升級，連警察都不想執法！緬甸官方近日向印度表示，為了維護兩國友誼，希望印度能將從緬甸逃往當地的警察遣返回國。緬甸近日動亂升級，死亡人數從2人攀升至55人，近日亦至少有30名警察攜眷逃往印度，盼躲避國內的動亂。目前緬甸軍政府仍強勢鎮壓抗議民眾，並堅持要重新舉辦大選。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。