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緬甸警察避走印度 軍政府要求遣返

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
緬甸開始出現警察逃亡的現象，顯示該國動亂的升級，讓緬甸政府呼籲印度將警察遣返。（Photo by Htin Linn Aye on Wikimedia under CC 4.0）
緬甸開始出現警察逃亡的現象，顯示該國動亂的升級，讓緬甸政府呼籲印度將警察遣返。（Photo by Htin Linn Aye on Wikimedia under CC 4.0）

緬甸動亂升級，連警察都不想執法！緬甸官方近日向印度表示，為了維護兩國友誼，希望印度能將從緬甸逃往當地的警察遣返回國。緬甸近日動亂升級，死亡人數從2人攀升至55人，近日亦至少有30名警察攜眷逃往印度，盼躲避國內的動亂。目前緬甸軍政府仍強勢鎮壓抗議民眾，並堅持要重新舉辦大選。

警察不願配合軍方

根據《英國廣播公司》報導，印度官員近日發布通知稱，有緬甸警方與她們的家人跨越邊境到印度。對此，緬甸官方要求印度政府將相關人等遣返回國，印度邊境官員表示，確實有收到緬甸官方的信，目前還在等中央指示是否要放人。

緬甸的抗議尚未平息，在最大城市仰光，民眾仍在街上抗議，警方也持續用催淚瓦斯、橡膠子彈與震撼彈進行鎮壓。根據聯合國預計，至少1700名民眾遭到逮捕、包括翁山蘇姬所屬政黨「全民盟」的成員，另外至少還有29名記者，聯合國認為，逮捕規模恐比想像中還要更大。

《CNN》提到，緬甸是聯邦國家，各邦民族分布不同，至今其實仍深陷內戰困擾，緬甸軍方鎮壓抗議示威民眾時，也會牽連到境內少數族群，包括克倫邦、撣邦、克欽邦等地，這些地方的分離主義分子很多也希望藉由政變尋求獨立，也讓緬甸內政更加動盪。

軍事政權無限循環

緬甸自1948年獨立以後，便長期陷入軍政府獨裁統治，雖然從2010年軍方逐漸放權、開放選舉，但在緬甸議會的兩院中均保有25%的軍方保留席次，而且許多修憲門檻沒有軍方同意，基本上不會通過。翁山蘇姬於2015年正式以國務資政的身分領導緬甸。

但2017年軍方對羅興雅人的鎮壓，翁山蘇姬迫於國內民意與軍方壓力，在國際法庭為軍方辯駁，當時讓國際非常不滿，甚至還將她許多人權獎項撤除。但在今年2月，由於軍方不承認2020年底選舉的結果，因此發動政變將翁山等官員囚禁，也造成後續無法平息的抗爭，但軍方仍堅持要重新舉行大選。

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