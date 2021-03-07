埃及首次會面蘇丹 商討衣索比亞大壩問題

埃及與蘇丹會面，就衣索比亞大壩的國土安全問題討論。埃及總統阿卜杜勒於6日發出聲明，表示已經與蘇丹代表碰面，對衣索比亞的文藝復興大壩侵犯國土問題，彼此將會達成具有約束力的協議，並尋求國際支持。

埃及、蘇丹會談

路透社報導，此次的訪問是埃及2019年推翻奧馬爾以來，首度有埃及領導人訪問蘇丹，其會談主要聚焦於鄰國衣索比亞的文藝復興大壩興建侵犯國土安全問題。根據報導，埃及與蘇丹都位於該大壩的下游，若持續興建該大壩，恐會影響兩國的國土安全和經濟。

雖然衣索比亞堅持擁有開採尼羅河水域的權利，去年夏天三國也曾展開談判，但未能出台有約束力的運營方式，因此衣索比亞便著手開始向水壩注水，未來蘇丹可能面臨接壤的青尼羅河帶來洪水氾濫的危機，而缺水的埃及則擔心會影響尼羅河帶來的正常供水量。

非盟欲介入調解

US News報導，針對該大壩的談判多年來窒礙難行，但也顯示埃及和蘇丹在政治立場上越走越近，甚至成為夥伴，例如本週除了埃及總統訪問，埃及的參謀長也訪問了蘇丹，並達成軍事合作協議。

除了水壩問題，蘇丹和衣索比亞之間也面臨邊境問題，如由衣索比亞居民居住的阿爾-法什卡邊境定區，蘇丹聲稱根據1903年的邊境協定，他們有權可以管理該地區，但衣索比亞拒絕承認，兩國僵持不下。

此外，蘇丹還在會議中提議，美國、歐盟、聯合國和非洲聯盟應積極合作調解爭端，埃及對此也表示支持，但衣索比亞卻在本周公開反對，在現有的非洲聯盟增加調解委員。

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