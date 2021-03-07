南韓千年古剎燒到剩骨架 竟是因僧侶吵架「醉酒縱火」
韓聯社報導，南韓全羅北道井邑「內藏寺」歷史超過千年，寺內大雄寶殿卻在5日傍晚6時30分慘遭蓄意縱火。儘管消防人員全力搶救，但因為內藏寺位置偏遠，大雄寶殿又是木造建築，最後仍被燒到只剩骨架。這起火災並沒有造成傷亡，但內藏寺估計損失高達17億韓元（約新台幣4200萬元）。
縱火嫌犯是一名三個月前到內藏寺以僧侶身分修行的53歲男子A某，近日和寺內僧侶有口角，酒後不滿情緒爆發，隨後縱火燒毀大雄寶殿。A某縱火後留在現場，隔了一段時間才打電話報警自首，並在原地靜候警方到達。最後警方以現行犯將A某逮捕。
火災影片：https://www.youtube.com/watch?v=QRRtDDXMmB4
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言