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南韓千年古剎燒到剩骨架 竟是因僧侶吵架「醉酒縱火」

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
南韓全羅北道井邑「內藏寺」歷史超過千年，寺內大雄寶殿卻在五日傍晚六時卅分慘遭蓄意縱火。（擷取自YouTube）
南韓全羅北道井邑「內藏寺」歷史超過千年，寺內大雄寶殿卻在五日傍晚六時卅分慘遭蓄意縱火。（擷取自YouTube）

韓聯社報導，南韓全羅北道井邑「內藏寺」歷史超過千年，寺內大雄寶殿卻在5日傍晚6時30分慘遭蓄意縱火。儘管消防人員全力搶救，但因為內藏寺位置偏遠，大雄寶殿又是木造建築，最後仍被燒到只剩骨架。這起火災並沒有造成傷亡，但內藏寺估計損失高達17億韓元（約新台幣4200萬元）。

縱火嫌犯是一名三個月前到內藏寺以僧侶身分修行的53歲男子A某，近日和寺內僧侶有口角，酒後不滿情緒爆發，隨後縱火燒毀大雄寶殿。A某縱火後留在現場，隔了一段時間才打電話報警自首，並在原地靜候警方到達。最後警方以現行犯將A某逮捕。

火災影片：https://www.youtube.com/watch?v=QRRtDDXMmB4

縱火 火災 建築

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